Más de 5.000 asistentes en el congreso del PP-A que ratificará a Juanma Moreno por cuarta vez como presidente

Más de 5.000 asistentes se espera que acudan al XVIII congreso del PP de Andalucía que se inicia este viernes, a partir de las 16:00 horas, en Fibes II (Sevilla). Una cita en la que Juanma Moreno será ratificado como presidente por cuarta ... ocasión, respaldado por 39.529 avales.

La presidenta del Comité Organizador, Pilar Miranda, propondrá que la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, asuma la presidencia del Congreso, una cita en que hay cerca de 200 periodistas acreditados, muestra del interés que ha despertado este encuentro en toda Andalucía.

«Siempre Andalucía» es el lema del congreso que expresa el espíritu de una cita en la que el PP de Andalucía se volverá a actualizar con la idea, según dicen, de «seguir siendo el mejor servidor público de los andaluces».

El Congreso nace como un punto de encuentro: un espacio donde escuchar, compartir y trabajar de la mano de los andaluces por el progreso de nuestra tierra.

Se trata de una cita abierta, según sostienen desde la organización. Fibes II abrirá sus puertas a colectivos profesionales, universidades, tercer sector, autónomos, agricultores, jóvenes, industria y cultura. Cualquier andaluz podrá seguir el congreso en directo, participar en los foros de escucha y enviar ideas en tiempo real de forma sencilla e interactiva.

Las aportaciones se publicarán de manera abierta, detallando qué propuestas se incorporan y de qué forma. Escuchar significa invitar, facilitar y devolver: participar, ofrecer canales accesibles y responder con compromisos medibles. «Ese es el sello de este Congreso: un proyecto de puertas abiertas para un liderazgo que une». defiende el partido.

Cuatro ponencias

El XVII Congreso contará con cuatro ponencias que marcarán la hoja de ruta de la organización para los próximos años. La primera, dedicada al Reglamento de Organización, nace de un proceso amplio de participación y debate, y actualiza la estructura interna de la organización para hacerla más sólida, eficiente y responsable, con el objetivo de mejorar la vida de los andaluces desde una organización útil y moderna.

Por su parte, la Ponencia Política, bajo el título «Andalucía con voz propia. Un proyecto transformador para todos los andaluces», sentará las bases del nuevo tiempo político del PP de Andalucía. El texto reafirma el modelo andaluz de Juanma Moreno: una forma de hacer política que impulsa la confianza, el crecimiento económico, la cohesión social y el diálogo. En este sentido, subraya una Andalucía moderna y cohesionada, orgullosa de sí misma, que refuerza su liderazgo desde la moderación, la responsabilidad y el servicio público.

A ellas se sumarán dos ponencias sociales, que situarán en primer plano las propuestas vinculadas al día a día de los andaluces. Estas ponencias refuerzan el modelo de diálogo y escucha activa que encarna Juanma Moreno, y contarán con la participación y la aportación de distintas personalidades del ámbito profesional, académico y social, que enriquecerán el debate y la reflexión con su experiencia. Su contenido se orientará a consolidar la vocación de un Congreso abierto, que incorpora sensibilidades diversas y trabaja desde la cercanía para seguir mejorando la vida de los andaluces.

El XVII Congreso del PP de Andalucía será, según sostienen «un paso más para seguir avanzando siempre por, para y con los andaluces, renovando un proyecto centrado en impulsar oportunidades, fortalecer la convivencia y construir un futuro en común».