Suscríbete a
ABC Premium

Más de 5.000 asistentes en el congreso del PP-A que ratificará a Juanma Moreno por cuarta vez como presidente

Los populares convierten su cónclave, que tendrá lugar entre el viernes y el domingo, en una jornada de puertas abiertas para escuchar a la sociedad

Feijóo acompañará a Juanma Moreno el domingo en la clausura del congreso del PP-A

Juanma Moreno con la ejecutiva del PP-A
Juanma Moreno con la ejecutiva del PP-A ABC

M.B.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Más de 5.000 asistentes se espera que acudan al XVIII congreso del PP de Andalucía que se inicia este viernes, a partir de las 16:00 horas, en Fibes II (Sevilla). Una cita en la que Juanma Moreno será ratificado como presidente por cuarta ... ocasión, respaldado por 39.529 avales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app