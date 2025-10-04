Suscríbete a
Sigue en directo la Misión de la Esperanza de Triana al Polígono Sur

El PP pregunta a Montero por los sobres con dinero: «¿lo sabías? ¿te llevaste alguno?»

Antonio Repullo critica el «silencio clamoroso» de la número 2 del PSOE federal ante el último informe de la UCO

La UCO afirma que Ábalos hizo desembolsos personales de al menos 95.000 euros que provenían de una fuente no declarada

Antonio Repullo, secretario general del PP-A vanessa gómez

S. E.

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha recriminado este sábado el «silencio clamoroso» de la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante el hallazgo por parte de la Guardia Civil de los sobres con el logotipo del PSOE ... y se ha cuestionado si «la número dos del PSOE nacional» conocía y autorizaba estas prácticas, por lo que ha reclamado explicaciones por parte de Montero ante el último informe de la UCO.

