El PP pregunta a Montero por los sobres con dinero: «¿lo sabías? ¿te llevaste alguno?»

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha recriminado este sábado el «silencio clamoroso» de la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante el hallazgo por parte de la Guardia Civil de los sobres con el logotipo del PSOE ... y se ha cuestionado si «la número dos del PSOE nacional» conocía y autorizaba estas prácticas, por lo que ha reclamado explicaciones por parte de Montero ante el último informe de la UCO.

«¿Conocía esas prácticas? ¿Las autorizaba? ¿Ha habido más sobres con dinero para más dirigentes del partido? ¿Se siguen repartiendo sobres de dinero en la sede socialista de Ferraz? ¿Se llevó ella alguno?«, ha declarado Repullo en una nota.

Asimismo, el secretario general del PP-A ha afeado que la secretaria general del PSOE andaluz que haya acudido a Andalucía «sólo a alabar a Zapatero, el hombre que negocia en Suiza con Puigdemont y que hace de puente entre el Gobierno de España y los regímenes autoritarios de Latinoamérica, como Venezuela».

Al hilo, Repullo también ha reprochado a Montero que haya asistido a Sevilla «y no haya querido hablar con la prensa« ni haya prestado »ni una explicación sobre este escándalo que ya llevó a uno de ellos, Santos Cerdán, a la cárcel«.