Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración: hay hasta 3 horas de cola para ver a la Virgen

El Parlamento de Andalucía subvencionará un proyecto de cribado de cáncer de cérvix en Congo

La cámara autonómica aprueba los proyectos de solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo, que incluye la compra de medicamentos para saharauis

Distribución de agua en los campamentos de personas refugiadas saharauis en el desierto de Tinduf (Argelia)
Distribución de agua en los campamentos de personas refugiadas saharauis en el desierto de Tinduf (Argelia) abc

S. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Parlamento andaluz ha acordado los proyectos de solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo a los que va a destinar el presupuesto de 493.487 euros de la convocatoria de subvenciones de este año 2025 destinadas a este fin, y entre ... los que figuran un proyecto integral de cribado y prevención del cáncer de cérvix en mujeres de Kinshasa, en la República Democrática del Congo, y otro de adquisición de medicamentos para farmacia central en los campamentos de refugiados saharauis.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app