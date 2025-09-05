Suscríbete a
El otoño llegará con los pantanos andaluces al 50% de su capacidad

Por primera vez desde hace cuatro años, se supera el verano en la comunidad sin alerta por sequía

Las precipitaciones en la región han estado por debajo de la media desde 2015, con la excepción de 2018

La Junta propone el fin de la sequía en todo el Mediterráneo andaluz salvo en Almería

Uno de los pantanos de Andalucía evacuando agua tras las borrascas
J. J. Madueño

Málaga

No hay sequía en Andalucía. Ni siquiera tras pasar el verano. El primero desde 2021 sin alertas ni restricciones. En las playas hasta con las duchas habilitadas para quitarse la arena cuatro años después. La región llegó a tocar fondo en 2022 con pantanos, ... como La Viñuela en Málaga, secos casi por completo. Ahora la situación es diferente. Los embalses han entrado este año en una situación de bonanza, en unas provincias más que en otras. «No tenemos sequía, pero tampoco nos sobra agua», remarcan desde la Consejería de Agua de la Junta de Andalucía, donde son prudentes con la situación y esperan a las lluvias otoñales para confirmar los buenos datos de almacenamiento actuales.

