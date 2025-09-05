El otoño llegará con los pantanos andaluces al 50% de su capacidad

No hay sequía en Andalucía. Ni siquiera tras pasar el verano. El primero desde 2021 sin alertas ni restricciones. En las playas hasta con las duchas habilitadas para quitarse la arena cuatro años después. La región llegó a tocar fondo en 2022 con pantanos, ... como La Viñuela en Málaga, secos casi por completo. Ahora la situación es diferente. Los embalses han entrado este año en una situación de bonanza, en unas provincias más que en otras. «No tenemos sequía, pero tampoco nos sobra agua», remarcan desde la Consejería de Agua de la Junta de Andalucía, donde son prudentes con la situación y esperan a las lluvias otoñales para confirmar los buenos datos de almacenamiento actuales.

No hay sequía tras pasar el momento más crítico del año, cuando la región recibe a millones de turistas que beben, se duchan y usan las miles de piscinas que hay en la comunidad. Tampoco cuando el calor más azota y se dispara la evaporación de los embalses. El Consejo de Gobierno andaluz cuantificó en 517 hectómetros cúbicos el agua perdida este verano por esta causa. Un dato que representa un descenso del agua almacenada del 4,32%. Un mella importante, si tenemos en cuenta que las ciudades de Andalucía consumen cada año 900 hectómetros cúbicos de agua. Es casi la mitad de ese consumo anual.

Sin embargo, las precipitaciones de la Semana Santa del 2024, así como las DANA y borrascas de este 2025 hacen que la situación hídrica de la región goce de buena salud. El agua embalsada en Andalucía tras el recuento del pasado 1 de septiembre era 5.641 hectómetros cúbicos. Esta cifra representa el 47,14% de la capacidad total de almacenamiento que tiene la región. El total es de 11.966 hectómetros cúbicos y Andalucía ha pasado el verano agarrándose casi al 50% de la capacidad de sus pantanos

Los embalses tienen 1.890 hectómetros cúbicos más que en 2024 por estas fechas. Es el consumo de dos años de las ciudades de Andalucía, incluyendo la industria y los comercios. No están recogidos en esos 900 hectómetros la agricultura, que es lo que más agua emplea a lo largo del año. Según los datos de la Consejería de Agua, los recursos almacenados el año pasado al empezar septiembre eran de 3.751 hectómetros cúbicos, lo que suponía un 31,35% de la capacidad. Ahora se está más de 15% por encima de esos números.

Además, los datos actuales son de los mejores en los últimos diez años. En la comparativa con la media de la última década los pantanos andaluces están ahora con 708 hectómetros cúbicos más. Esa media es de 4.933 hectómetros cúbicos. Según estos datos, lo habitual cuando se regresa del verano y llega septiembre es encarar las posibles precipitaciones de otoño con los pantanos al 41%. En la actualidad, Andalucía está seis puntos por encima de ese registro.

Y esta situación se deja notar en las diferentes cuencas. El agua embalsada en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir es de 3.644 hectómetros cúbicos. La cifra representa el 45,38%. Esta cuenta tiene una capacidad total de almacenamiento de 8.030 hectómetros cúbicos. En la cuenca que más calor soporta durante el verano se han perdido 384 hectómetros cúbicos por la evaporación. Esto es 4,78% de su agua embalsada. En 2024 había 1.006 hectómetros cúbicos menos y, en relación con la media de los últimos diez años, hay 470 hectómetros cúbicos más con un 39,53%.

En el Mediterráneo hay 570 hectómetros cúbicos almacenados, lo que representa el 49,44%. Es la cuenca junto con la zona de Almanzora en Almería que más acusó la sequía extrema. El lugar donde se tuvieron que cortar plantaciones de aguacates y donde los vecinos vieron como solo podían tener en sus grifos agua unas hora al día. Zonas como La Axarquía de Málaga fueron de las primeras en tener restricciones y de las últimas en verlas desaparecer.

Ahora hay agua. No la suficiente para lanzar las campanas al vuelo, pero sí para no pasar estrecheces en el consumo. Además, sólo se han evaporado 38 hectómetros, que es un 3,30%. Tras pasar el verano hay 274 hectómetros cúbicos más que en 2024. Hay almacenados 296 hectómetros, que son 78 más que la media de la última década.

En Guadalete-Barbate la noticias son similares con 736 hectómetros cúbicos almacenados, que es el 44,58% de su capacidad. Sólo ha perdido 49 hectómetros cúbicos. Estas zonas costeras tiene temperaturas más suaves y el calor más húmedo. Ahora tiene 368 hectómetros más que en 2024 y está 50 hectómetros por encima de la media de los últimos diez años.

El presidente Moreno y su esposa durante el despacho con el Papa Archivo La sequía por la que rezó el Papa Francisco Andalucía despejó la sequía agarrándose hasta a lo más sagrado. En una visita al Vaticano, el presidente Juanma Moreno, pidió al Papa Francisco su intercesión para acabar con una larga sequía que hacía languidecer a la región buscando soluciones, como llevar barcos cargados de agua a los puertos para distribuirlos en la red para abastecer a la población. La situación era desesperante y hasta el Papa Francisco rezó para que en Andalucía lloviera. Y lo hizo ya en esa Semana Santa de 2024. No paró ahí. En 2025, un tren de borrascas azotó la región. Hubo quien miró al cielo dando las gracias al Papa al ver la situación de los pantanos mejorar. El tren de borrascas hasta abril de ese año tuvo por un lado el trágico recuento de cuatro muertos, pero dejó también las reservas hídricas de la región con un porcentaje superior al 55%. Desde 2018 no se veía una situación similar de almacenamiento en los pantanos andaluces, que siguen gozando de buena salud pasado el verano.

El agua embalsada en la cuenca Tinto-Odiel-Piedras-Chanza representa el 60,67%, siendo la capacidad total de almacenamiento de 1114,95 hectómetros cúbicos. Respecto al Consejo de Gobierno anterior se ha producido una disminución de 46 hectómetros cúbicos, que supone un descenso de un 4,13%.

Si se compara este volumen con el disponible la misma semana del año 2024, hay 242 hectómetros cúbicos más, ya que los recursos almacenados eran 449 hectómetros cúbicos (40,27%) y en relación con la media de los últimos siete años, hay 110 hectómetros más, dicha media es de 581 hectómetros cúbicos, que supone el 52,11% de su capacidad.

Por otro lado, trasvase Tajo-Segura hace que los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenen 1.407 hectómetros cúbicos (54,98%). El volumen actual supone un nivel superior a los 1.300 hectómetros, que fijan el límite del nivel 1 del trasvase. Por tanto, continúa autorizado un trasvase de hasta 60 hectómetros mensuales hasta el máximo anual de 650.

Por último, en el trasvase de Negratín-Almazora, una de las zonas más secas de Andalucía, el embalse del Negratín almacena 153 hectómetros cúbicos (26,88%). El volumen en el Sistema de Regulación General es 2.017 hectómetros. No se autoriza el trasvase al sobrepasar los 210 hectómetros cúbicos, pese que no llega al 30%.