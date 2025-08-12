Óscar Puente vuelve usar el incendio de Zahara para atacar a Juanma Moreno... y a la prensa andaluza

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, insistió este martes en su perfil oficial de la red social X en lanzar mensajes sobre la ausencia de barones del PP en los puestos de mando de los incendios que asolan varias comunidades autónomas. Aventando así una estrategia seguida por distintos líderes del PSOE.

Si el lunes, cuando el incendio de Tarifa amenazaba a núcleos poblados de Zahara de los Atunes y se declaraba la alerta uno en la zona, el ministro lanzaba el mensaje: «Este a Mañueco le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma», este martes sigue haciendo una particular lectura del suceso con críticas al presidente andaluz, Juanma Moreno, y de paso a la prensa andaluza que había difundido sus anteriores mensajes . Así, publicó en su cuenta oficial como ministro: «Dónde estará Juanma que no ha aparecido ni por la mezquita ni por tarifa. Y la prensa andaluza tan locuaz y tan crítica conmigo. Tiene que andar lejos».

El mensaje coincidía curiosamente además con un comunicado de la portavoz parlamentaria socialista María Márquez de reconocimiento a la actuación de los dispositivos del Infoca dirigidos desde el puesto de mando de forma permanente por el consejero de la presidencia Antonio Sanz.

Estas publicaciones de Óscar Puente han generado numerosas reacciones que le reprochan al ministro el uso con fines políticos de sucesos como los incendios mientras huye de sus responsabilidades en el caos constante ferroviario que afecta a Andalucía.