María Jesús Montero reitera que pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete y el PP dice que «la trama Koldo» le daba órdenes

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado este miércoles que pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete, Carlos Moreno, después de que el PP le haya interpelado si sigue confiando en él dado que ... un juez sostiene que la «trama -del caso Koldo- le daba »instrucciones«. »¿Sigue poniendo la mano en el fuego por su jefe de gabinete?«, ha preguntado a Montero el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, durante la sesión de control del Congreso, en la que se ha hecho eco de la información de 'El Confidencial' acerca de que el juez Leopoldo Puente señala que Hacienda aplazó una deuda de una de las empresas del comisionista Víctor de Aldama después de que este se reuniera con el jefe de gabinete de la ministra.

Ante esa cuestión del PP, la vicepresidenta y candidata del PSOE en Andalucía ha respondido tajante: «Rotundamente sí». Dicho esto, ha asegurado que la formación de Alberto Núñez Feijóo debería pensar «el tipo de oposición que está haciendo» porque está «fundamentada en mentiras» y en «el barro» y «no aportan ni una propuesta para este país».

Es más, Montero ha acusado al PP de «deslegitimar las instituciones» y «no respetar el resultado de la democracia», ya que, según ha dicho, «desde el primer día han estado en el acoso y derribo» al Gobierno de Pedro Sánchez.

Bendodo ha afirmado que Montero «no dice ni pío» cuando «se habla de corrupción o de prostitución» y ha resaltado que es «muy grave lo que ha dicho un juez» del caso Koldo: «que la trama le daba instrucciones a su jefe de gabinete». «La pregunta es si usted lo sabía. Esto es muy grave», ha espetado a la vicepresidenta.

Además, y después de que Montero invitara al PP a apoyar la ley que presentará el PSOE de abolición de la prostitución, Bendodo ha recalcado que «es bueno que la Cámara sepa que esto de pagar en los prostíbulos con el dinero de todos no es algo nuevo en el socialismo» porque el PSOE andaluz «es pionero».

«Siendo usted consejera de Hacienda, un director general utilizó la tarjeta de la Junta de Andalucía para pagar en un prostíbulo. ¿Y usted qué dijo? Ni pío», ha apostillado, para recriminar a Montero que «levante la bandera del feminismo y esconda la bandera de la prostitución». La vicepresidenta le ha respondido después que ella no era consejera de Hacienda y le ha echado en cara que «nunca» se informe y que el PP esté en el «bulo y en difamar».

Asimismo, Bendodo ha asegurado que la vicepresidenta del Gobierno guarda ahora «el mismo silencio» que guardó con su «tronco», en alusión al exministro de Transportes José Luis Ábalos. A su entender, «la corrupción» rodea al Gobierno, al PSOE y la familia de Pedro Sánchez mientras «el candidato a premio Nobel» está «dando vueltas por Nueva York», en referencia al jefe del Ejecutivo.