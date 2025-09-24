Suscríbete a
María Jesús Montero reitera que pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete y el PP dice que «la trama Koldo» le daba órdenes

La socialista critica «el tipo de oposición que está haciendo el PP» porque está «fundamentada en mentiras»

Moreno toma la palabra a Montero y le pide por carta una reunión sobre el nuevo hospital de Cádiz

María Jesús Montero, este miércoles en el Congreso de los Diputados
María Jesús Montero, este miércoles en el Congreso de los Diputados EFE

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado este miércoles que pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete, Carlos Moreno, después de que el PP le haya interpelado si sigue confiando en él dado que ... un juez sostiene que la «trama -del caso Koldo- le daba »instrucciones«. »¿Sigue poniendo la mano en el fuego por su jefe de gabinete?«, ha preguntado a Montero el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, durante la sesión de control del Congreso, en la que se ha hecho eco de la información de 'El Confidencial' acerca de que el juez Leopoldo Puente señala que Hacienda aplazó una deuda de una de las empresas del comisionista Víctor de Aldama después de que este se reuniera con el jefe de gabinete de la ministra.

