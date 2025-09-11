Montero elige a los andaluces del PP y se olvida de los catalanes de Junts para culparles del fiasco de la jornada laboral

¿Centrada en el Gobierno de España como vicepresidenta que es o con los ojos puestos y las energías volcadas en la política andaluza, en la que en meses pugnará por la presidencia de la Junta?

Hacia donde se escora la secretaria general del PSOE-A no siempre está claro. Un ejemplo aconteció este mismo miércoles en el Congreso de los Diputados, que abordó la modificación de la duración de la jornada laboral.

Los 25 diputados andaluces de Moreno Bonilla votan en contra de la reducción de la jornada laboral para dos millones de andaluces y andaluzas.

Todos los avances sociales tienen en común que han contado con la oposición de la derecha. Pero eso no nos ha detenido ni nos detendrá... — María Jesús Montero (@mjmonteroc) September 10, 2025

«Los 25 diputados andaluces de Moreno Bonilla votan en contra de la reducción de la jornada laboral para dos millones de andaluces y andaluzas», señaló Montero en su cuenta de X, antes Twitter.

«Todos los avances sociales tienen en común que han contado con la oposición de la derecha. Pero eso no nos ha detenido ni nos detendrá...», añadió la también candidata a la Presidencia de la Administración autonómica.

De su mensaje llama además la atención que no hiciera mención a que Junts, uno de los socios de Pedro Sánchez, también votara en contra de la propuesta que defendió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar).

Vox se mostró también contrario a ella.

Mayorías y avances

Este jueves, y al día siguiente de sesión en el Congreso de los Diputados que debatió la merma de la jornada laboral, la líder de Sumar ha reconocido que «hay una mayoría que impide que avancemos», haciendo alusión a los grupos que votaron en contra de la medida.

Reconoce así que en el Congreso no existe una mayoría progresista y califica el bloque de investidura de «diverso y plural». A pesar de la derrota parlamentaria, valora positivamente el debate y asegura que había cierta «satisfacción» entre los grupos parlamentarios al finalizar la sesión.