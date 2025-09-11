Suscríbete a
Unos niños conducen un vehículo a motor por una avenida de Sevilla y dejan esta impactante escena: «¿Esto qué es?»

La estampa tuvo lugar en la tarde del miércoles

Fragmento del vídeo ABC
Irene Cuenca

Irene Cuenca

En la tarde de ayer, alrededor de las 20:00 horas, los conductores que circulaban por la Avenida Manuel Siurot se sorprendieron al compartir carretera con dos menores de edad sin casco en moto de juguete.

Emergencias recibió el aviso a las 20:25 horas del miércoles 10 de septiembre y fue derivado a Policía Local, tal y como han confirmado a ABC.

A la vez, esta peligrosa situación fue grabada por el copiloto de uno de los vehículos que circulaba justo detrás de los pequeños y no ha tardado en acumular reproducciones en redes sociales.

Los niños permanecieron varios metros por el carril central de la carretera a la altura del Burger King en sentido del Hospital Virgen del Rocío. «¿Pero vamos a ver a dónde vais?», preguntó la conductora asustada desde el interior de su coche.

Los niños sin sorprenderse respondieron que se dirigían a su domicilio. Los ocupantes del vehículo alertaron de que por la carretera no podían circular. «Tenéis que ir por la acera», alertó la conductora.

En el vídeo se observan momentos de tensión y miedo entre los pasajeros del coche. Finalmente, los niños casi sin equilibrio se cambiaron de carril, aprovecharon un paso de peatones y se incorporaron a la acera.

