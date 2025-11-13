Suscríbete a
ABC Premium

Andalucía organizará un congreso sobre 'bullying' tras el caso de Sandra Peña

El presidente anuncia una convención sobre acoso a menores en las aulas para oír a los actores afectados y proponer reformas legislativas

La familia de Sandra pide una «sanción alta» contra el colegio, que acabaría con el concierto del centro

El presidente, Juanma Moreno, en el pleno
El presidente, Juanma Moreno, en el pleno Manuel olmedo
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sólo unas semanas después del caso de Sandra Peña, la joven que se quitó la vida tras sufrir acoso, Andalucía va a promover la organización de un congreso sobre 'bullying' y acoso en las aulas que cuente con la participación activa de todos los ... actores implicados, y que pueda servir de plataforma para impulsar posibles reformas e iniciativas legislativas que permitan regular una realidad que viene ganando peso entre las principales preocupaciones para las familias de menores en edad escolar, tanto de Andalucía como de toda España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app