Andalucía organizará un congreso sobre 'bullying' tras el caso de Sandra Peña

Sólo unas semanas después del caso de Sandra Peña, la joven que se quitó la vida tras sufrir acoso, Andalucía va a promover la organización de un congreso sobre 'bullying' y acoso en las aulas que cuente con la participación activa de todos los ... actores implicados, y que pueda servir de plataforma para impulsar posibles reformas e iniciativas legislativas que permitan regular una realidad que viene ganando peso entre las principales preocupaciones para las familias de menores en edad escolar, tanto de Andalucía como de toda España.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la sesión de control celebrada en el Parlamento de Andalucía, durante la que ha expuesto la necesidad de hacer frente de forma conjunta a un problema cuya incidencia en los últimos años viene aumentando de forma global.

«Hablamos de un problema social que nos preocupa a todos, que provoca situaciones muy duras y que desgraciadamente también vivimos y sufrimos muy de cerca en Andalucía. Por eso, desde el Gobierno andaluz vamos a impulsar un primer congreso de 'bullying' al que convocaremos a todos los especialistas y actores principales del ámbito educativo vinculados a esta realidad para que, entre todos, busquemos fórmulas y soluciones. Y que esas situaciones tan terribles no se vuelvan a repetir», ha avanzado el presidente, que considera inaplazable el debate sobre la protección de niños y jóvenes frente al acoso.

La propuesta nace de la conveniencia de reunir y escuchar tanto a las propias familias de alumnos, como también a los docentes, especialistas, terapeutas e incluso juristas a fin de proponer medidas con las que evitar que se reproduzcan episodios de acoso entre menores en las aulas de los centros educativos andaluces.