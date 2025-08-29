Mercadona cambia su horario en sus tiendas de Andalucía a partir de este día

A partir del lunes 1 de septiembre, Mercadona ha anunciado que pondrá fin a su horario ampliado por verano y retomará su rutina habitual en todos sus supermercados. Los establecimientos volverán a su cierre a las 21:30 horas de lunes a sábado. De la misma manera, los domingos y festivos no prestarán servicio de apertura para que descansen sus trabajadores.

Hay que recordar que desde finales de junio, la empresa reforzó sus servicios en algunas zonas de España, especialmente en la costa y donde hay mayor afluencia de turistas, con aperturas dominicales y cierres más tardíos para atender a la mayor demanda de consumo existentes en estos puntos del país.

Las tiendas ubicadas en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, Murcia, Galicia o Baleares han mantenido sus puertas abiertas hasta las 22:00 horas de lunes a sábado durante los meses de verano. Mientras, aproximadamente 300 tiendas en esas zonas han ofrecido apertura los domingos con horario reducido entre las 9:00 y 15:00 horas.

No es un cambio que haya sorprendido a los clientes porque en Mercadona ya se ha convertido en una costumbre el cambio de horario durante las temporadas más altas, muchas veces acompañado incluso de la contratación de personal adicional en las numerosas tiendas repartidas por todas las provincias españolas.

Esta medida se adapta a las circunstancias que se dan a lo largo del calendario anual en diferentes puntos de España donde hay mayor demanda para comprar en los establecimientos. Ante eso, Mercadona y también otros supermercados adaptan sus horarios a la rutina diaria de los ciudadanos.

