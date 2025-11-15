Suscríbete a
Los médicos andaluces se suman a la protesta ante el Ministerio de Sanidad por el estatuto propio

Sindicato Médico ha secundado la manifestación en la que han participado más de 2.000 facultativos de toda España a pesar del mal tiempo

La pancarta del Sindicato Médico Andaluz ante el Ministerio de Sanidad
La pancarta del Sindicato Médico Andaluz ante el Ministerio de Sanidad

Los médicos han salido este sábado a las calles de Madrid para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco del personal estatuario presentado por el Ministerio de Sanidad y para reclamar una norma propia que les diferencie al colectivo de los médicos sobre otros ... profesionales sanitarios. Más de 2.000 facultativos de toda España han llevado a cabo una nueva marcha en Madrid desde el Congreso al Ministerio de Sanidad en la tercera convocatoria formada por el Comité de Huelga de Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) que ha llevado ante el Ministerio una amplia representación.

