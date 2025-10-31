María Jesús Montero es 'Chiqui, la muñeca diabólica' en el nuevo vídeo del PP

Llega el día de los difuntos y Halloween invade todas las esferas de la vida. También la política. Por eso con motivo de estas fechas, en las que proliferan brujas, demonios y otras criaturas diabólicas, los partidos políticos también se suman a esa fiebre ... y hacen sus propios montajes alusivos al terror.

Y el Partido Popular lo ha hecho con un vídeo que se ha difundido en las redes sociales en el que una de las protagonistas principales es la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. María Jesús Montero es una de las integrantes del gobierno de Pedro Sánchez que aparece en esas terroríficas imágenes.

Se trata de un vídeo denominado «La familia Sánchez» en el que la socialista sevillana tiene un papel protagonista. Montero, que acude cada fin de semana a Sevilla a hacer campaña, no aparece tal cual. Sino que ha sido rebautizada como 'Chiqui, la muñeca diabólica'. Es un apelativo en el que los populares han jugado con el apodo con el que algunos denominan a Montero y el de «Chucky» el personaje principal de la conocida saga de películas de terror conocida como «El muñeco diabólico», una criatura supuestamente poseída por un demonio.

En el vídeo aparece una fotografía que es un primer plano de su cara, con los ojos muy abiertos y la expresión de terror en el que también le han puesto el sobrenombre de 'Miércoles J.Montero'. En este caso el vídeo ha vuelto a jugar con otro personaje de terror. Se trata de 'Miércoles Adams', la hija de Morticia en la Familia Adams.

En cualquier caso, Montero no es el único personaje del Gobierno que aparece en el vídeo que ofrece una serie de terroríficos miembros del equipo que habita La Moncloa. Así aparece «Bábalos, el terror de las chistorras» o «Catedralicia Gámez» , coleccionista de imputaciones« en clara alusión a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

En la particular galería de los horrores que ha difundido el PP también están «Oscar Miente, siniestro de transportes», «Infeliz Bolaños» que «sólo tiene ojos para su amo» o «Cosa Cerdán o lo que queda de él». El terrorífico video termina con una imagen de Pedro Sánchez con el subtítulo «Tu pesadilla, y cada día la de más gente».

Como es lógico el vídeo, que está colgado en las redes sociales del PP, tiene ya miles de reproducciones y se ha hecho viral mientras los comentarios sobre las imágenes difundidas se multiplican.