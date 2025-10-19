Suscríbete a
ABC Premium

María Jesús Montero reivindica un sistema de salud en el que se acuesten en la misma habitación «el hijo del obrero y del empresario»

La vicepresidenta dice que «no es un fallo» sino que «ha colapsado» y que uno de los responsables se sienta en la presidencia del Parlamento

En un pueblo de 240 habitantes Montero afirma que el libro de Moreno Bonilla debería ser «manual de apariencia» porque gobierna sólo a base de fotos

María Jesús Montero al PP: «Está alimentando a la bestia de Vox y se los va a comer»

María Jesús Montero en una imagen reciente
María Jesús Montero en una imagen reciente ABC
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

María Jesús Montero vuelve, como cada fin de semana, a Andalucía para hacer campaña. Este domingo ha elegido un pueblo de 240 habitantes en el que gobierna el PSOE desde el año 1976 para su acto de la semana donde ha proclamado que ... lo ocurrido con el cribado del cáncer no es un fallo ni un error. A su juicio, se debe a que «el Gobierno andaluz no se ocupa del sistema sanitario», ha dicho la candidata andaluza a la Junta abogando por un sistema sanitario en el que se acuesten en la misma habitación «el hijo del obrero y el hijo del empresario».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app