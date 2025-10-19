María Jesús Montero reivindica un sistema de salud en el que se acuesten en la misma habitación «el hijo del obrero y del empresario»

María Jesús Montero vuelve, como cada fin de semana, a Andalucía para hacer campaña. Este domingo ha elegido un pueblo de 240 habitantes en el que gobierna el PSOE desde el año 1976 para su acto de la semana donde ha proclamado que ... lo ocurrido con el cribado del cáncer no es un fallo ni un error. A su juicio, se debe a que «el Gobierno andaluz no se ocupa del sistema sanitario», ha dicho la candidata andaluza a la Junta abogando por un sistema sanitario en el que se acuesten en la misma habitación «el hijo del obrero y el hijo del empresario».

Ha sido en Bentarique, un pequeño municipio de la Alpujarra almeriense, donde la vicepresidenta, ministra de Hacienda y candidata del PSOE-A, ha protagonizado un acto en el que el eje central ha sido la sanidad coincidiendo con el Día del Cáncer de Mama y donde los socialistas han acusado al Gobierno de Juanma Moreno de «desmantelar» el estado del bienestar y de privatizar la sanidad pública y la educación. «El sistema de salud corre peligro», ha recalcado.

En ese sentido Montero, que se ha hecho fotos con mujeres que han sufrido cáncer de mama, ha dicho que el sistema sanitario que «fue un orgullo», ahora «ha colapsado» en relación con lo ocurrido con la crisis de los cribados y ha recordado que uno de los responsables de esa crisis «se sienta en la presidencia del Parlamento» en referencia a Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento y que fue consejero de Salud.

En un discurso que sube el tono crítico Montero también ha cuestionado el nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero del que, ha dicho , que «nada sabe» del tema y que es un consejero «a tiempo parcial». Según la socialista, Moreno Bonilla ha nombrado a Sanz porque es «el apagafuegos», que se conoce «desde los tiempos de Arenas» y que lo que le interesa al PP es que no se hable del problema sino «tapar el testimonio de las mujeres» . «Ha puesto al frente de la sanidad al que manda en Canal Sur», ha dicho Montero advirtiendo que el PSOE va a seguir denunciando.

Seguros privados

Queremos un sistema sanitario para todos par al clase media, para la clase alta, para los trabajadores que es la única garantía de la igualdad d oportunidades« ha dicho. »Que se acuesten en la misma habitación el hijo del trabajador y el hijo del empresario, esa es la igualdad de oportunidades«, ha dicho.

También ha dicho que los seguros privados «están subiendo como la espuma» y ha asegurado que han aumentado un 35 por ciento privados en Andalucía porque «la gente que estaba esperando la mamografía se hace seguros» por la privada.

En cuanto a los planes de choque, Montero ha dicho que la vía andaluza de la que habla Moreno Bonilla consiste en hacerte una foto y darte dos palmaditas pero «no hacer nada de nada». En referencia a al libro que presentará el presidente andaluz ha ironizado asegurando que el libro en lugar de 'Manual de convivencia' debería llamarse «manual de apariencia porque se mueve por las apariencias sin avanzar ni una loseta».

Según Montero, Moreno Bonilla creía que «gobernar es un álbum de fotos» e impulsar políticas con universidad pública, educación pública, sanidad pública y vivienda pública. «Sin ello no hay clase media«, ha dicho afirmando que los ciudadanos exigen dirigentes «que sepan gobernar» no gente «que caiga bien». Y ha recalcado que si se crea empleo en Andalucía es por las políticas de Pedro Sánchez. También ha acusado a l presidente de la Junta de estar «todo el día confrontando» con el Gobierno central.

Durante su intervención se ha reivindicado recordando que fue durante diez años responsable de salud en Andalucía un sistema que, según ha dicho, «estaba a la vanguardia». Y ha hecho un repaso de su gestión en la sanidad andaluza recordando cuando investigó con células madre para curar la diabetes, un asunto que, según ha dicho, el Gobierno del PP «intentó cortar esa investigación» porque ideológicamente no compartía la investigación.

O también ha recordado el nacimiento del primer bebe libre de enfermedad por diagnóstico genético preimplantatorio que fue en Andalucía «con menos recursos que nunca cuando los profesionales eran capaces de poner en valor la investigación que se abría camino». O también la ley de muerte digna para desconectar a una mujer de Granada que vivía atada a un respirador. También que fue el primer sistema sanitario que hizo el segundo trasplante de cara del mundo. «Aspiramos a un sistema sanitario en el que cuando las cosas vienen mal, se tenga dinero o no y te resuelvan tu problema de salud», ha proclamado insistiendo en que el sistema sanitario fue «el orgullo de Andalucía» y ahora no lo es después de siete años del PP en la Junta. «Que no nos vengan con rollos de fallos, no saben explicar lo que ha pasado con el cáncer», ha dicho.

«Que me hubieran dado a mi los recursos que tiene ahora Moreno Bonilla» h dicho insistiendo en que ella garantizaba los tiempos de espera acusando a la Junta de Andalucía de no publicar los datos. Por ello ha exigido que publique las listas de espera como marca la ley para que se sepa «cual es la realidad» de lo que está pasando en el sistema.