Suscríbete a
ABC Premium

Las viviendas que han justificado el vuelo en Falcon de Sánchez a Málaga son de la Junta con fondos europeos

El proyecto que ha visitado el presidente como "acto oficial" lo costea la administración autonómica a través de fondos europeos

El desembarco de Sánchez y varios ministros en Málaga se pagará con dinero público

Un pase para gráficos de 17 minutos justifica el viaje de Sánchez a Málaga en Falcon

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, observa los planos del proyecto de 530 VPO en Teatinos (Málaga)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, observa los planos del proyecto de 530 VPO en Teatinos (Málaga) Francis silva
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La obra que Moncloa ha elegido como telón de fondo para justificar la visita promocional del presidente como «acto oficial» no es estatal: se trata de una promoción financiada por la Junta de Andalucía con fondos europeos. La Junta aporta ... 25,6 millones mediante el Plan Ecovivienda con fondos Next Generation. Pese a estar la obra sufragada por la administración autonómica, la convocatoria ha partido del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, una estrategia previa al apoyo de Sánchez a Montero en un acto de campaña de la andaluza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app