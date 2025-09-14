Las viviendas que han justificado el vuelo en Falcon de Sánchez a Málaga son de la Junta con fondos europeos

La obra que Moncloa ha elegido como telón de fondo para justificar la visita promocional del presidente como «acto oficial» no es estatal: se trata de una promoción financiada por la Junta de Andalucía con fondos europeos. La Junta aporta ... 25,6 millones mediante el Plan Ecovivienda con fondos Next Generation. Pese a estar la obra sufragada por la administración autonómica, la convocatoria ha partido del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, una estrategia previa al apoyo de Sánchez a Montero en un acto de campaña de la andaluza.

La actuación se ubica en el sector Universidad (Teatinos) y la desarrolla Lagoom Living sobre cuatro parcelas municipales, R3, R11, R12 y R15, con un derecho de superficie a 75 años y canon cero. Son 530 VPO de uno a cuatro dormitorios con garaje y trastero, además de zonas comunes: huerto urbano, parque infantil, gimnasio exterior y piscina. La renta media prevista ronda los 600 euros mensuales. La primera piedra se colocó en septiembre de 2024 y la entrega se mantiene para diciembre de 2026.

La Junta apuesta por las VPO

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, también ha visitado este 14 de septiembre las obras, donde ha subrayado que la futura Ley de Vivienda andaluza «ofrecerá soluciones efectivas y realistas al desafío de la vivienda en Málaga» y ha reivindicado la colaboración con el Ayuntamiento, «primer adherido al decreto-ley» para poner a disposición suelo para VPO. Díaz ha recordado que la Junta sostiene estas promociones con 25,6 millones del Plan Ecovivienda y que el grado de ejecución supera ya la mitad, dentro de una estrategia para ampliar el parque de alquiler asequible en la capital.

«La apuesta por más viviendas a precio asequible por parte del Gobierno de Juanma Moreno ha hecho posible que se esté levantando este nuevo barrio con más de mil viviendas, que además duplicará la oferta en alquiler actual de Málaga», ha manifestado, al recordar que, además de estas 530 viviendas, se están afrontando la construcción de otras 476 viviendas con las convocatorias de subvenciones de la Junta de Andalucía. Igualmente, ha señalado otras iniciativas como el desarrollo de Lagar de Oliveros, un proyecto que «se ha desbloqueado tras más de 15 años» y que va a facilitar suelo residencial para más de 2.800 viviendas en colaboración con la empresa privada.

Entre las medidas, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una bolsa de suelo que, en un primer análisis, ha detectado parcelas para cerca de 40.000 viviendas en los municipios andaluces con población de más de 100.000 habitantes. En el caso de Málaga, ha identificado suelo para 5.000 viviendas protegidas, cifra que «se elevará hasta 8.500 gracias a las nuevas herramientas normativas impulsadas por la Junta», ha afirmado la consejera.

Más allá de la foto, el dato relevante es quién paga y quién se cuelga la medalla. El peso inversor recae en Málaga y en la Junta con recursos europeos. A pesar de ello, la puesta en escena y la agenda las ha marcado el Ministerio, lo que alimenta la percepción de apropiación política de una iniciativa ajena a la Administración General del Estado.

El Falcón de Sánchez despega del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol Francis silva

La secuencia de la jornada lo ilustra: una parada institucional mínima (17 minutos) en Teatinos y, acto seguido, el respaldo del presidente a María Jesús Montero como futura candidata del PSOE-A frente a la mayoría absoluta de Juanma Moreno. El solapamiento entre agenda gubernamental y de partido reabre el debate sobre el uso partidista de los recursos públicos para justificar desplazamientos oficiales y actos sin contenido informativo sustantivo.

La agenda fijaba la llegada de Sánchez a las 10.45; pero el líder del PSOE se ha bajado del coche oficial a las 11.05 y se ha marchado a las 11.22, tras un recorrido de cortesía por una de las viviendas piloto. También han acompañado al presidente, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

El perímetro, además, estaba blindado: controles de acceso, presencia policial y un cordón que alejaba a los vecinos hasta un kilómetro. La restricción ha sido inusual: solo se ha permitido la entrada a fotógrafos y cámaras; se ha vetado a periodistas de prensa escrita y otros medios no gráficos. Un formato sin preguntas que encaja más con una foto-oportunidad de partido que con un acto institucional abierto a la ciudadanía.

El contraste es evidente: el Gobierno central ha presentado como propio un proyecto que se financia gracias al Plan Ecovivienda de la Junta con fondos europeos. La visita de Sánchez se ha reducido a un acto fugaz y blindado, sin contenido real, que ha servido más para justificar un viaje en Falcon y dar cobertura a su agenda interna que para reconocer el esfuerzo inversor que otras instituciones están haciendo en Málaga.