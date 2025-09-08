La Virgen de la Victoria genera fervor en su paso por las calles de Málaga: «Es lo más grande, voy a venir a rezarle hasta que me muera» El estreno del nuevo trono y la masiva afluencia de familias marcan una procesión histórica en el día de la patrona

La patrona de Málaga vuelve a concentrar la devoción en las calles de la ciudad. La Virgen de la Victoria, cuyo culto se remonta a la conquista de 1487 y que desde hace siglos es el corazón espiritual de los malagueños, ha protagonizado este 8 de septiembre una multitudinaria procesión marcada por el fervor popular y el estreno de su nuevo trono. Entre quienes no han faltado a la cita se encuentra Aurora Díaz Cabrera, maestra jubilada, que asegura acudir «desde que nació». «La Virgen de la Victoria es nuestra patrona y es lo más grande; voy a venir a rezarle hasta que me muera», ha afirmado emocionada, mientras la imagen avanzaba hacia Calle Strachan, seguida de cientos de devotos que andaban tras su estela.

La jornada también ha estado marcada por los testimonios de familias que viven esta festividad como un punto de encuentro. Es el caso de Carmen Millán, que ha subrayado que ha acudido acompañada de su nieta y su sobrina antes de reunirse con el resto de familiares a cenar, porque esta fecha es «un buen momento para estar juntos».Además, ha recalcado que «la devoción por la patrona nos impide dejarla sin ver». Esa vivencia en familia enlaza con la de Víctor Mancebo y María García, que han acudido con sus dos hijas pequeñas: para ellos es la primera vez que presencian la procesión «en persona», pese a ser malagueños y asiduos a la Semana Santa; «me ha gustado, es un acto muy diferente a la Pascua», ha señalado Mancebo, que valora su carácter más «recogido». «Me gusta que la gente se recorra las calles para presenciarlo, no, que haya diferencia entre la gente que va en tribuna y la que no».

La cercanía del barrio imprime carácter a devotos veteranos como Pepe Alcaide y su pareja, Loli Ruiz. «He venido todos los años desde que tengo uso de razón, más de 60, seguro», ha dicho Alcaide. «Hice la comunión con ella… me casé con mi mujer en la Victoria», ha enumerado el varón, que llegó al vecindario en el 73 y desde el primer momento, se enamoró de la Virgen: «Es mi barrio, yo a la Victoria siempre vendré, ha sido muy importante en mi vida».

La fidelidad también la encarna Juan Muriel, que este año ha acudido solo: «A veces vengo con mi familia, pero este año aunque no me acompañasen no podía fallar». Su momento favorito, ha explicado, está «en la salida de la Catedral y en el encierro» en el Santuario. Nada le ha impedido subir al Centro para verla.

La pasión trasciende edades. Dani Vallejo y Juan Marcos Martín, de 20 años, aseguran que prácticamente toda la vida han bajado al Centro con amigos o familia para disfrutar de la procesión de la patrona de Málaga. Los jóvenes, sin embargo, prefieren verla «en la calle de la Victoria, ya subiendo para arriba», donde la bailan y, además, suele ser un lugar habitual de petaladas de la Virgen. También han apreciado «mucha más gente que otros años». «Para esta pasión por la Virgen de la Victoria no hay edad», resumen.

Una relación desde 1487

La razón de esta devoción hunde sus raíces en la historia: Málaga vinculó su «victoria» de 1487 a la Virgen, la tradición cuenta que el rey Fernando el Católico soñó con san Francisco de Paula ante la imagen, y, tras la toma de la ciudad, se levantó el Santuario en el lugar del campamento real. Esa piedad se consolidó cuando Pío IX declaró a la Virgen de la Victoria Patrona principal de Málaga mediante Breve fechado el 12 de diciembre de 1867.

La procesión no ha sido el único acto de este 8 de septiembre. La jornada ha comenzado a las 10.45 con el pasacalles de la Banda de la Virgen del Rocío desde el Paseo del Parque hasta la calle Larios, preludio de la misa estacional celebrada en la Catedral a las 11.30. El oficio, presidido por el arzobispo de Granada, monseñor José M. Gil Tamayo, ha contado con la bendición del nuevo trono y del templete dieciochesco recuperado para la ocasión.

De forma paralela, a las 12.15 se ha desarrollado la tradicional ofrenda floral y «desfile de oferentes» en la escalinata del primer templo. Ya por la tarde, a las 19.30, la Virgen de la Victoria ha iniciado su recorrido procesional desde el Patio de los Naranjos hasta el Santuario, con cierre previsto en torno a las 23.30. El cortejo lo ha abierto la Banda de Cornetas y Tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, mientras que tras el trono ha sonado la Banda de Música «Maestro Eloy García» de la Archicofradía de la Expiración, como es tradición.

Imágenes de la Virgen de la Victoria recibida por miles de fieles a su salida de la Catedral de Málaga Alejandro Trujillo

El recorrido de la procesión ha unido la Catedral con el Santuario, atravesando algunas de las calles más emblemáticas del Centro histórico. Tras salir por el Patio de los Naranjos, la Virgen ha pasado por Santa María, Molina Lario y la plaza del Obispo, continuando por Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa y la calle Marqués de Larios hasta llegar a la plaza de la Constitución, donde se ha producido la retirada de autoridades.

Desde allí, la comitiva ha seguido por Granada, plaza del Carbón, Calderería, Uncibay, Casapalma, Cárcer y Madre de Dios, para alcanzar la plaza de la Merced en su lateral oeste y norte. La subida final se realiza por la calle de la Victoria, plaza de la Victoria y Compás de la Victoria hasta culminar, en la plaza del Santuario.

Ha sido, además, el último acto en el que ha participado el obispo Catalá, conducido litúrgicamente por el arzobispo de Granada, y previo a la primera homilía del nuevo obispo de Málaga, monseñor Satué, prevista para el sábado 13 de septiembre.

Cae la noche y, entre aplausos, gritos de «¡Guapa!» y «¡Viva la Virgen!», la Victoria vuelve a su casa. Queda el murmullo de las familias que regresan por la Merced y la memoria del estreno del trono, de las marchas y de una multitud que, un año más, confirma que la patrona sigue siendo el corazón devocional de Málaga.