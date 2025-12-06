Suscríbete a
El sorteo del Cuponazo de la ONCE deja más de seis millones de euros en la provincia de Málaga: «No me lo creo; es la primera vez que me pasa esto»

La suerte también ha llegado a Almería, Sevilla y Algeciras

El sorteo de la ONCE deja 350.000 euros en este barrio de Sevilla

La vendedora de la ONCE, María Dolores Pacheco
El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este pasado viernes ha repartido la mayor de sus fortunas en la localidad malagueña de Antequera, con un cupón premiado con 6.000.000 de euros y nueve de 40.000 euros, un total de ... 6.360.000 euros, vendidos por María Dolores Pacheco.

