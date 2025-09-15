Suscríbete a
Quevedo arrasa en Málaga: 20.000 personas se rinden al fenómeno canario

Las entradas para ver al artista en la única parada andaluza de la gira se agotaron meses antes

Quevedo en su actuación en el Martín Carpena en Málaga
Alejandro Trujillo

Málaga

Málaga se ha convertido este fin de semana en epicentro de la música urbana con la doble cita de Quevedo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Lo que en principio estaba previsto como un único concierto el 13 de ... septiembre acabó convirtiéndose en dos noches consecutivas tras anunciarse una segunda fecha el día 14 ante la enorme demanda. Ambos recitales reunieron a más de 20.000 asistentes, unos 10.000 por jornada, y lograron colgar el cartel de «entradas agotadas» desde meses atrás, consolidando el tirón del artista canario en la única parada en Andalucía de su gira Buenas Noches.

