Quevedo arrasa en Málaga: 20.000 personas se rinden al fenómeno canario

Málaga se ha convertido este fin de semana en epicentro de la música urbana con la doble cita de Quevedo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Lo que en principio estaba previsto como un único concierto el 13 de ... septiembre acabó convirtiéndose en dos noches consecutivas tras anunciarse una segunda fecha el día 14 ante la enorme demanda. Ambos recitales reunieron a más de 20.000 asistentes, unos 10.000 por jornada, y lograron colgar el cartel de «entradas agotadas» desde meses atrás, consolidando el tirón del artista canario en la única parada en Andalucía de su gira Buenas Noches.

El montaje apostó por un escenario central a ras de pista que ofreció una experiencia de 360 grados, sin frontal ni fondo, con pantallas en altura y un diseño de luces de primer nivel. La disposición, poco habitual en el Carpena, permitió a Quevedo desplazarse constantemente por los cuatro costados del rectángulo para saludar a cada sector de la grada y mantener la conexión visual con todo el aforo. El despliegue técnico, sonido envolvente y visuales sincronizados, transformó el habitual templo deportivo en un espectáculo inmersivo más propio de giras internacionales.

El escenario y las grandes pantallas que ofrecieron una experiencia de 360 grados Sur

Desde primera hora de la mañana, las inmediaciones del pabellón registraron largas colas y grupos de fans que incluso acamparon con tiendas de campaña desde la madrugada para asegurarse las primeras filas, una muestra de devoción frecuente en estas citas de alto voltaje.

Cada concierto se extendió alrededor de dos horas sin intermedios, con más de 25 canciones hiladas sin pausa y ocho bailarines acompañando al artista durante todo el recorrido escénico. El arranque, tras una breve intro a oscuras, estalló con «Kassandra» y encadenó energía con «Duro» y «Chapiadora.com», levantando al pabellón desde el primer estribillo. El ritmo alternó bloques de máxima fiesta con respiros melódicos, «14 Febreros» bajó revoluciones y «Los días contados» volvió a subir pulsaciones, hasta un tramo central que combinó el pulso bailable de «Amaneció» y «Por Atrás» con la intimidad de «Halo» y «Piel de Cordero».

No faltaron los éxitos internacionales que han marcado su trayectoria reciente. «Sin señal», «Playa del Inglés» y «Wanda» desataron la euforia colectiva, antes de otro pico con «Vista al mar» y «Punto G». También hubo espacio para los cortes más recientes de su álbum Buenas Noches, como «Yo y Tú» y «Soleao», que mantuvieron el tono veraniego del final de temporada. En la recta final, el canario alternó introspección, «Que asco de todo», «Noemú», con descargas urbanas, «Guayar con cualquiera», «Shibatto», y encadenó «Gran Vía», «Iguales» y «Columbia» como antesala del desenlace esperado: la BZRP Music Session Vol. 52, «Quédate», que convirtió el Carpena en un coro unánime con miles de gargantas a capela mientras el artista dejaba que el público tomase el protagonismo del estribillo.

El capítulo de colaboraciones dejó un momento especialmente celebrado por la parroquia local: en la primera noche (13 de septiembre), Delaossa apareció por sorpresa para interpretar junto a Quevedo «Still Luvin», provocando una ovación cerrada antes de retirarse para que el canario completara el tramo final.

Muchos de los fans con la camiseta de la UD Las Palmas como guiño al artista SUR

La grada, de perfil mayoritariamente joven, aportó color con un mar de camisetas amarillas de la UD Las Palmas en guiño al origen del artista, que lo ha agradecido en varias ocasiones. «Ha sido el mejor concierto de mi vida», ha afirmado Andrés Morales, asistente al espectáculo, reflejando el sentir de un público que no dejó de cantar durante dos horas y que convirtió el pabellón en un coro constante. «Málaga, tenía muchas ganas de volver», expresó el propio Quevedo desde el escenario, y el gesto de ondear una bandera de Andalucía lanzada desde la pista encendió de nuevo al recinto. Teléfonos móviles iluminando la pista, corazones formados con las manos y un flujo constante de vídeos en Instagram, TikTok y X dieron cuenta, casi en tiempo real, de los momentos cumbre: desde la entrada entre el público hasta el cierre con «Quédate». Morales afirma que había una «conexión especial» entre artista y audiencia.

El doblete de Quevedo ha dejado en Málaga mucho más que dos noches de lleno absoluto. Durante casi cuatro horas de música repartidas en dos jornadas, el canario logró que el Martín Carpena se transformara en un enorme coro colectivo, con miles de gargantas coreando cada tema y un ambiente de euforia que se recordará durante tiempo. Los asistentes coincidieron en calificar el espectáculo como una «experiencia inolvidable«. Con un repertorio repleto de éxitos, una puesta en escena envolvente y un público entregado de principio a fin, Quevedo ha firmado en Málaga dos conciertos que ya forman parte de la memoria musical de la provincia.