El nuevo deporte de moda que supera al tenis en Estados Unidos conquista Andalucía

El pickleball, surgido en Washington (EE.UU.) a mediados de la década de 1960 como una simple actividad recreativa familiar en la costa oeste, ha mutado hasta convertirse en un auténtico fenómeno social y económico. Este deporte de moda en Estados Unidos, donde ... ya supera al tenis en número de practicantes y abarrota parques y urbanizaciones, ha encontrado en el sur de España su particular tierra prometida.

La ola ha llegado con cierto retraso respecto al gigante norteamericano, pero lo ha hecho con intensidad: más de 20.000 personas lo practican ya en el país y Andalucía se ha erigido en uno de sus grandes epicentros nacionales, con 24 clubes registrados y la provincia de Málaga como polo de referencia indiscutible.

Esta eclosión deportiva tiene su reflejo inmediato en la agenda de la provincia. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y el Club Pickleball Axarquía han abierto inscripciones para el IV Torneo de Pickleball, previsto para el 13 y 14 de diciembre en el pabellón Rubén Ruzafa. El alcalde, Francisco Salado, ha subrayado «el interés que continúa despertando esta actividad deportiva en auge», destacando que supone un «reclamo turístico» para el municipio al atraer a deportistas de todo el país.

Por su parte, el edil de Deportes, Antonio José Martín, ha valorado que el evento «crece en cada edición» y reunirá a más de un centenar de jugadores, mientras que Antonio Casquero, presidente del club organizador, ha celebrado la continuidad del torneo «más longevo de la provincia» y ha destacado que su entidad es la que más fichas federativas aporta a este deporte en toda Andalucía.

Un fenómeno social más allá de la pista

En Andalucía, la fuerza del fenómeno se explica menos por la pura competición que por su innegable componente social. «Desde el primer día me enganchó su dinamismo, su fácil aprendizaje y su aspecto social por la relación que se establece entre los compañeros que lo practican», ha explicado José Luis Paule, jugador del Club Deportivo Pickleball Málaga.

Personas de diferentes edades practicando este deporte en una pista reconvertida CluB deportivo Pickleball málaga

Paule, que entrena tres tardes por semana y lleva más de cuatro años en la pista, ha insistido en que es un deporte «divertido y para todo el mundo», con un rango de edad amplísimo y «muy poco lesivo» frente a otras modalidades de raqueta, factores que favorecen la constancia y el 'boca a boca'.

Los registros oficiales dan una idea del crecimiento: 24 clubes andaluces figuran ya en el censo autonómico, con nueve en Málaga y cinco en Sevilla, aunque la actividad real es mayor por la existencia de grupos no inscritos que organizan quedadas.

Juan Miguel Javier, responsable del Club Deportivo Pickleball Málaga, ha descrito una curva de crecimiento «dispar pero sostenida», con números en ascenso año tras año. A este desarrollo acelerado de este deporte, se suma el impulso de la Federación Andaluza de Tenis, que ha puesto en marcha un calendario de competición pionero en España.

Turismo deportivo y crecimiento regional

El otro gran motor de esta expansión es el turismo deportivo, especialmente notable en la costa gaditana y Sevilla. El vínculo con Estados Unidos, cuna del deporte y hoy mercado dominante, se percibe en Andalucía de varias maneras. Mario García, socio fundador del club Underground Pickleball Sevilla, ha descrito el fenómeno norteamericano como «una locura» y señala que hay turistas de ese país que, en sus estancias en el sur de España, reservan pista para no perder el hábito.

En Rota, Miguel Santana, socio fundador del club Pickleball Rota, calcula que cuentan con entre 140 y 150 clientes habituales, cifra que se dispara gracias a los paquetes turísticos para extranjeros que incluyen vuelo y partidos de pickleball en hoteles a pie de playa. «El pickleball está creciendo mucho más rápido que el pádel porque es más fácil de jugar y muy divertido», ha afirmado Santana.

La instalación también resulta más asequible para los inversores, ya que basta con repintar una pista de tenis o adaptar una cancha de baloncesto. Torneos como la 'Reballution' en Rota han llegado a repartir premios de hasta 1.400 euros, atrayendo a jugadores de toda Europa.

La mecánica del juego termina de explicar su éxito. Con una pista más pequeña que la de tenis, palas rígidas y una pelota perforada que viaja a una velocidad que admite intercambio sin exigir técnica depurada; se juega en individual, dobles y dobles mixto, modalidad que gana terreno en Andalucía. En las quedadas se pacta casi siempre un juego a 11, con entrada de nuevas parejas al terminar, lo que hace natural «mezclarse» con otros compañeros en la misma tarde.

La modalidad mixta ha alcanzado el mismo peso que los dobles o el individual, algo que sus gestores consideran clave para normalizar las partidas entre mujeres y hombres de distintas edades. La facilidad de aprendizaje también penetra en la franja sénior y en quienes llegan «desde cero»: en pocas sesiones se controla el saque, la volea y el posicionamiento básico, y eso acelera la integración en los grupos.

Imagen de las ganadoras del Málaga Pichel pro Tour celebrado en Málaga en junio de 2025 Pickle pro tour

La capital de la Costa del Sol ha probado su músculo organizativo con grandes citas. Málaga fue la primera ciudad de España en acoger una prueba del Pickle Pro Tour, el primer circuito de esta magnitud a nivel nacional, reuniendo a más de 300 jugadores de 14 países. Si bien la organización admite ciertos desajustes en el arranque, vinculados a la ubicación, el balance final se decanta por el éxito de participación y el gran ambiente de las jornadas decisivas.

El pickleball andaluz crece porque ofrece tiempo de calidad compartido. Los clubes reconvierten espacios, abren instalaciones y llenan grupos de mensajería instantánea, poniendo a jugar juntos a perfiles que rara vez coincidían en otros deportes de raqueta. El auge de practicantes y la profesionalización de los clubes sitúan a la región en la 'pole position' para captar estancias deportivas y campus internacionales, con la Costa del Sol ejerciendo, una vez más, como gran motor de atracción.