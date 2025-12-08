Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración: hay hasta 3 horas de cola para ver a la Virgen

Muere un detenido en Torremolinos tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando era reducido por la Policía Nacional

El hombre, de 35 años, había sido encerrado en un local de telefonía por los clientes tras un intento de robo y presentaba un «avanzado estado de agitación»

El nuevo deporte de moda que supera al tenis en Estados Unidos conquista Andalucía

Imagen del lugar en el que acontecieron los hechos
Imagen del lugar en el que acontecieron los hechos Torremolinos se queja
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre de 35 años ha fallecido este domingo 7 de diciembre en un establecimiento comercial de Torremolinos tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el momento en el que estaba siendo reducido por agentes de la Policía Nacional. El individuo, presunto ... autor de un robo con violencia, se encontraba en un estado de gran alteración y había sido retenido previamente en el interior del local por los propios clientes y dueños del negocio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app