Muere un detenido en Torremolinos tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando era reducido por la Policía Nacional

Un hombre de 35 años ha fallecido este domingo 7 de diciembre en un establecimiento comercial de Torremolinos tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el momento en el que estaba siendo reducido por agentes de la Policía Nacional. El individuo, presunto ... autor de un robo con violencia, se encontraba en un estado de gran alteración y había sido retenido previamente en el interior del local por los propios clientes y dueños del negocio.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 19.45 horas de la tarde del domingo en un establecimiento de telefonía móvil, un locutorio, situado en la céntrica calle Hoyo de la localidad malagueña. Según han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía, se recibió un aviso alertando de un robo con violencia en el citado local. El alertante indicó que los presentes habían logrado cerrar la tienda con el presunto ladrón dentro para evitar su huida hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato varias patrullas de la Policía Nacional. A su llegada, los agentes se encontraron con un individuo en «avanzado estado de agitación», según han detallado fuentes de la Comisaría Provincial. Debido a la agresividad y el estado alterado que presentaba el sospechoso, fue necesaria la intervención de varios indicativos policiales para tratar de reducirlo y proceder a su detención.

Fue durante esta intervención cuando la situación se tornó crítica. Según la versión oficial facilitada por la Policía Nacional, una vez se activaron los serviciosde una ambulancia debido al estado del detenido, el hombre entró repentinamente en parada cardiorrespiratoria.

Tanto los agentes actuantes como los efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que llegaron al lugar tras el aviso policial, practicaron las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) al varón. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos y los servicios sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento en el mismo establecimiento.

Tras confirmarse el deceso, se activó el protocolo judicial y la comitiva, compuesta por el juez, el letrado de la administración de justicia y el médico forense, se personó en el local para proceder al levantamiento del cadáver e iniciar las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas de la muerte.