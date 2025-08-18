La ministra de Defensa asegura que los incendios de España «no se pueden extinguir» y que «la prioridad es salvar vidas»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes en Ronda que los incendios que asolan España desde el pasado 2 de agosto están fuera de capacidad de extinción. «Hay que dejarlos que ardan», ha apuntado la ministra tras un acto de condecoración en el campamento de la Legión en Ronda. «Nos explicaban en la UME que en los 20 años de creación de la UME no se han visto incendios como este por muchísimas razones, por la propia naturaleza del fuego que se retroalimenta a sí mismo, porque tiene una voracidad especial que es difícil de saber la orientación que va a seguir, que no solamente depende del viento y porque, además, hay muchísimos focos a la vez«, ha explicado Robles.

En este sentido, la ministra ha explicado que, desde el 2 de agosto, la UME con el apoyo de las Fuerzas Armadas ha participado en 30 incendios. «Seguimos con todos los incendios abiertos con una especial virulencia y donde no se sabe lo que va a ocurrir con el fuego, en el que a veces ese fuego ya se supone que está desactivado y se vuelve a activar«, ha aseverado Robles, quien ha añadido que »preocupa enormemente« la imposibilidad de atacar por aire.

«Por vía aérea no se pueden hacer muchas veces lanzamientos de agua, precisamente porque no hay visibilidad. Los pilotos del Ejército del Aire y los pilotos de los helicópteros me repetían la palabra frustración. Están en el aire, quieren lanzar agua, pero no pueden porque no hay visibilidad«, ha remarcado la ministra que dice que, con estas condiciones, »la prioridad es salvar vidas«. »Siendo muy honestos, y diciendo que hasta que no cambie la temperatura la situación es difícilmente abordable, la prioridad es salvar vidas y poblaciones«, ha apostillado.

La titular de Defensa señala que no se va a poder atacar el fuego con garantías hasta que no haya un cambio de tiempo. La previsión es que «a partir de esta noche, y sobre todo mañana, ese cambio se pueda producir».

Para ese momento, Robles explica que la UME tendrá apoyo de otras unidades del Ejército. «Hay dos actuaciones. Una que es la esencial, que es el ataque directo al fuego y que solo lo puede hacer la UME. Es la que tiene los medios y la preparación. Extinguir incendios es algo absolutamente complicado y difícil. Estos incendios, además, en este momento son absolutamente incontrolables«, ha añadido Robles.

Pero para ese ataque directo se cuenta «de forma logística» con el apoyo del Ejército de Tierra de la Armada y el Ejército del Aire, que harán labores logísticas, transporte, pero «en ningún caso de ataque directo al fuego, porque el ataque directo exige una preparación especial». La otra es la misión del Ejército del Aire y el Espacio nos están diciendo que no pueden hacer muchos vuelos en este momento, precisamente por la falta de visibilidad. La ministra ha señalado que son 3.000 hombres y mujeres de la UME en el ataque directo, que han sufrido algunas bajas por quemaduras en estos días.