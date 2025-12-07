Suscríbete a
MÁLAGA

Un malagueño descubre el lugar más extraño de Disneyland París que muy pocos saben que existe: «Tenéis que traer el DNI y el carnet de vacunas»

El creador de contenido Carliyo el Nervio desvela un desconocido servicio que ofrece el parque si viajas con tu mascota

Perrera dentro del parque de Disneyland París
Perrera dentro del parque de Disneyland París Disneyland París
Antonio Távora

Antonio Távora

Sevilla

Disneyland París es uno de esos destinos que siempre sorprenden, incluso a quienes ya lo han visitado varias veces. Pero, de vez en cuando, aparecen rincones que pasan totalmente desapercibidos y que solo algunos descubren por casualidad. Eso es exactamente lo que le ha ... ocurrido al tiktoker malagueño Carliyo el Nervio (@carliyoelnervio), que durante su última visita al parque se encontró con un espacio que casi nadie sabe que existe: la perrera oficial de Disneyland París.

