Un malagueño descubre el lugar más extraño de Disneyland París que muy pocos saben que existe: «Tenéis que traer el DNI y el carnet de vacunas»

Disneyland París es uno de esos destinos que siempre sorprenden, incluso a quienes ya lo han visitado varias veces. Pero, de vez en cuando, aparecen rincones que pasan totalmente desapercibidos y que solo algunos descubren por casualidad. Eso es exactamente lo que le ha ... ocurrido al tiktoker malagueño Carliyo el Nervio (@carliyoelnervio), que durante su última visita al parque se encontró con un espacio que casi nadie sabe que existe: la perrera oficial de Disneyland París.

El creador de contenido grabó un vídeo mostrando este lugar tan curioso, que tiene que ver además con una historia personal, ya que allí trabajaba su hermano. Gracias a esa esto, pudo conocer el sitio y explicar de primera mano cómo funciona este servicio que el parque ofrece a quienes viajan con sus mascotas.

La perrera de Disneyland París, un servicio poco conocido

Aunque la mayoría de visitantes viajan sin mascota, hay quienes se desplazan en autocaravana, hacen rutas largas por Europa o simplemente no quieren dejar a su perro en casa. Para ellos, el parque ofrece un servicio de guardería canina y felina que, sorprendentemente, pasa muy desapercibido.

El tiktoker explica en su vídeo que este espacio funciona como un alojamiento temporal para animales. Los dueños dejan allí a sus mascotas mientras disfrutan del parque y las recogen al final del día. Según muestra, las instalaciones están cuidadas, las jaulas son amplias y el ambiente es tranquilo. En total, hay 25 plazas para perros y dos para gatos.

El hermano de Carlos era uno de los empleados encargados de atender a los animales. Su labor incluía tareas básicas de cuidado, desde revisar el estado de cada mascota hasta garantizar que las instalaciones se mantuvieran en condiciones adecuadas. No es el tipo de trabajo que uno imagina al pensar en Disney, pero es un servicio necesario para los visitantes que no quieren renunciar a viajar con sus mascotas.

El malagueño enseña parte del interior de la perrera y se sorprende él mismo de lo poco conocido que es este lugar. De hecho, muchos comentarios en la publicación confirman que la gran mayoría no tenía ni idea de que Disneyland París contaba con este servicio.

Requisitos para dejar allí a tu mascota

Una de las cosas más sorprendentes de lo que cuenta Carlos es la documentación que hace falta para llevar allí a tu mascota y contratar este servicio. Algunos de los requisitos son:

Llevar la cartilla de vacunación con la vacuna de la rabia al día.

Si es la primera vez que se pone esta vacuna, deben haber pasado al menos 21 días.

Es necesario presentar un documento de identificación del dueño.

El servicio tiene un coste de unos 25 euros al día.

Un servicio que muchos agradecerían conocer antes de viajar

Lo curioso es que, a pesar de ser parte de la oferta del parque, muy pocos visitantes saben que existe. No se menciona demasiado en las guías y tampoco es algo que aparezca destacado en los planos del resort. Sin embargo, para aquellos que vayan en caravana al parque o para quienes viajen con animales en general, saber esto puede resultar clave a la hora de planificar la visita al parque.

Y es que Disneyland París es enorme y es imposible conocer todos sus detalles en tu primera visita. Y aunque no sea una atracción o espectáculo, la perrera del parque es uno de esos espacios que pasan desapercibidos. Así que gracias a Carliyo ya sabes que, si algún día quieres viajar con tu mascota, puedes dejarla dentro del propio parque.