Málaga busca mecenas para pagar 110 millones del mayor auditorio del Mediterráneo andaluz

Málaga activa un mecenazgo para levantar el mayor auditorio del Mediterráneo andaluz. Durante una entrevista en Canal Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, ha presentado el Auditorio como la gran apuesta cultural de la ciudad. Anunció la apertura de una ... vía de financiación privada con empresas a un proyecto al que el Gobierno central le ha cerrado la puerta.

El presupuesto actualizado ronda los 202-209 millones de euros, frente a los 115 de 2013. El esquema de financiación municipal prevé 45 millones del Estado (pendiente), 25 de la Junta, 10 de la Diputación, 20 del Ayuntamiento y unos 109 millones de aportaciones privadas. El paso patrimonial ya está dado: el 18 de diciembre de 2024 el Consistorio compró al Puerto la parcela de 30.405 metros cuadrados por nueve millones.

Una vía de financiación muy común en Estados Unidos

Es un modelo mixto que combina dinero público con grandes aportaciones privadas, con incentivos fiscales, y contraprestaciones visibles: derechos de denominación del edificio o de sus salas durante décadas, reconocimiento permanente (muro de «mecenas fundadores») y compromisos plurianuales. No es solo patrocinio: es financiación que acelera plazos y aligera la factura al contribuyente.

Edificios emblemáticos como el Walt Disney Concert Hall (Los Ángeles), la David Geffen Hall del Lincoln Center (Nueva York), el Adrienne Arsht Center (Miami) o el AT&T Performing Arts Center (Dallas) han sido financiados con esta estrategia.

La fórmula de captación que impulsa Málaga replica esa lógica. La «bajada» del alcalde a las empresas: 220.000 euros al año durante cinco años, con beneficios fiscales, acceso al «muro de mecenas fundadores» y opción de dar nombre al edificio y a sus salas por periodos de 50 años.

El regidor asegura que los primeros acuerdos con el sector privado superan ya la mitad de los 110 millones necesarios. Sin dar cifras concretas y con una estrategia de seguir captando inversión, recuerda que pueden adherirse compañías con beneficios anuales superiores a dos millones.

El proyecto, ubicado en San Andrés, junto a la Misericordia, aspira a reequilibrar la cartografía cultural de Málaga, llevando equipamiento de primer nivel fuera del centro histórico y actuando como pieza de regeneración del frente portuario occidental.

En términos escénicos, el diseño revisado contempla una sala principal configurable entre 1.622 y 1.905 butacas y una sala de cámara de hasta 465. Con esas cifras, el auditorio se situaría en la primera línea de equipamientos mediterráneos del sur peninsular por capacidad y versatilidad.

Ventajas fiscales para los mecenas

Para las empresas, el incentivo no solo es reputacional: tras la reforma de 2023, la deducción en el Impuesto sobre Sociedades por donativos de mecenazgo pasó del 35% al 40% en la Ley 49/2002 (y suben también los tramos del 80% en micromecenazgo), lo que hace más atractiva la ecuación fiscal de una aportación plurianual como la que plantea Málaga.

De la Torre lamenta que en los años 80 el Ministerio costeó auditorios en otras ciudades de España y que Málaga «perdió aquella oportunidad», de ahí la insistencia en una solución mixta con Junta y Diputación y, si el Estado sigue fuera, mecenazgo como columna vertebral.

El inicio de las obras estará marcado por la velocidad con que se cierre la aportación privada y por una eventual rectificación del Gobierno. Por ahora, el Ayuntamiento ha asegurado el suelo y ofrece distintas vías de patrocinio, dar nombre al edificio y a las salas, además del «muro de fundadores», de modo que, cuando se licite el proyecto, el auditorio disponga ya de su red de mecenas.