Málaga busca mecenas para pagar 110 millones del mayor auditorio del Mediterráneo andaluz

De la Torre activa un plan a la americana con empresas que aporten 220.000 euros durante 5 años, con deducciones, muro de fundadores y nombre de salas por 50 años

El Auditorio de la Música Málaga, más cerca de ser una realidad

Málaga compra la parcela para construir su Auditorio de Música de 200 millones de euros

Cartel de Auditorio delante del puerto de Málaga
Cartel de Auditorio delante del puerto de Málaga
Alejandro Trujillo

Málaga

Málaga activa un mecenazgo para levantar el mayor auditorio del Mediterráneo andaluz. Durante una entrevista en Canal Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, ha presentado el Auditorio como la gran apuesta cultural de la ciudad. Anunció la apertura de una ... vía de financiación privada con empresas a un proyecto al que el Gobierno central le ha cerrado la puerta.

