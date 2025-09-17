Suscríbete a
ABC Premium

De la ilusión a la decepción: «Tenía muchas ganas de ir con mi pareja a ver a Quevedo y me estafaron 100 euros»

La supuesta estafadora retiró el dinero con un «código del banco» facilitado por la víctima, a la que después bloqueó de todas sus redes sociales

Decenas de fans se quedan fuera del concierto de Quevedo en Málaga por entradas falsas: así es la estafa que investiga la Policía Nacional

Miles de fans disfrutan del concierto de Quevedo en Málaga
Miles de fans disfrutan del concierto de Quevedo en Málaga SUR
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Lucía Losada Moreno, estudiante de Magisterio en la Universidad de Málaga (22 años), ha denunciado haber sido estafada cuando intentaba comprar dos entradas de reventa para el concierto de Quevedo. «Me hacía mucha ilusión ir con mi pareja a ver a nuestro ... artista favorito, me han chafado el finde», ha explicado a ABC.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app