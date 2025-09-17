De la ilusión a la decepción: «Tenía muchas ganas de ir con mi pareja a ver a Quevedo y me estafaron 100 euros»

Lucía Losada Moreno, estudiante de Magisterio en la Universidad de Málaga (22 años), ha denunciado haber sido estafada cuando intentaba comprar dos entradas de reventa para el concierto de Quevedo. «Me hacía mucha ilusión ir con mi pareja a ver a nuestro ... artista favorito, me han chafado el finde», ha explicado a ABC.

Losada se quedó sin entradas cuando, según relata, las dos fechas del artista se agotaron con rapidez. Buscó entonces en X y contactó con un perfil que ofrecía tickets. «Parecía una muchacha normal, con publicaciones y retuits como cualquiera», ha señalado. La interlocutora le dijo que no tenía Bizum y le propuso pagar mediante un sistema del banco que genera un código para retirar efectivo en cajero. «Me preguntó qué banco tenía; al decirle que Santander, hicimos el proceso con ese código, y no tardó ni cinco minutos en sacar el dinero», ha detallado la joven.

La operación se cerró un jueves por la noche. Losada autorizó la retirada de 100 euros, de un total de 140 por dos entradas que, afirmaba la vendedora, estaban juntas, con la condición de abonar el resto más tarde. «Tras efectuar la operación, me bloqueó al instante por todos lados», ha asegurado. La víctima subraya que era la primera vez que recurría a reventa por internet.

Tras el pago, la estudiante acudió a la Policía Nacional y llamó a su oficina bancaria. «Me abrieron un expediente de fraude y estoy a la espera», ha indicado. El mensaje de confirmación del banco recogía la dirección y la hora exacta del cajero donde se retiró el efectivo: un dispensador del Banco Santander en Madrid. La Policía ha incorporado a la denuncia pantallazos de la conversación y de los nombres de usuarios usados por la presunta estafadora.

Un fraude que se repite

Lejos de tratarse de un caso aislado, tras difundirse su testimonio otras personas se han puesto en contacto con Losada para contarle episodios muy similares, una de ellas habla de otra estafa de 200 euros. «Tiene muchas cuentas y sigue el mismo patrón: publica el mismo mensaje y solo cambia el artista y la fecha; cuando le escribes desde otra cuenta, te bloquea», ha descrito. Entre los ejemplos que dice haber detectado, cita intentos de reventa ligados a otros conciertos, como el de The Weekend en Madrid en 2026.

Según la versión de la denunciante, el modus operandi se repite y comienza ofreciendo entradas muy demandadas cuando el concierto está en sold out. A continuación, la vendedora descarta Bizum y fuerza el cobro mediante un «código de efectivo» del banco, para lo que solicita conocer de antemano con qué entidad opera la víctima. En pocos minutos retira el dinero en un cajero y bloquea a la compradora. Tras la denuncia, la misma persona habría vuelto a contactar desde otro perfil para insinuar una devolución si se retiraba la queja, extremo que no se produjo. «Le di un número de cuenta para que devolviese el dinero, pero dije que no quitaría la denuncia hasta ver el ingreso; volvió a bloquearme», ha añadido Losada.

La joven insiste en cómo le generaron confianza: «Hablaba de forma muy personal, no parecía raro en ese momento». La supuesta vendedora le mandó una imagen con grada y sector, pero nunca envió el código QR válido para acceder al recinto. «Tenía muchas ganas de ir ese fin de semana», lamenta.

Mientras avanzan las pesquisas policiales y el expediente interno del banco, el caso de Losada ilustra un fraude que aprovecha el tirón de los conciertos con aforo completo y la inmediatez de los cobros en cajero con código. La afectada pide prudencia: «Ojalá me devuelvan el dinero y no le pase a más gente».