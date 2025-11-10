Suscríbete a
Cazan a un vehículo a 217 kilómetros por hora en una autopista en Málaga y al conductor sin el cinturón de seguridad

La Dirección General de Tráfico ha compartido el vídeo de la actuación de sus medios aéreos en las redes sociales

Andalucía cierra el fin de semana con un muerto por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas

Extracto del vídeo del coche por la autopista
Extracto del vídeo del coche por la autopista DGT

S. I.

Aunque este tipo de hechos suelen producirse a menudo, nunca dejan de sorprender cómo los conductores se toman un viaje a su libre albedrío. La Dirección General de Tráfico ha publicado en sus redes sociales cómo un vehículo ha llegado a ir en una autopista ... de Málaga a 217 kilómetros por hora y con su conductor sin cinturón de seguridad.

