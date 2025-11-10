Cazan a un vehículo a 217 kilómetros por hora en una autopista en Málaga y al conductor sin el cinturón de seguridad

Aunque este tipo de hechos suelen producirse a menudo, nunca dejan de sorprender cómo los conductores se toman un viaje a su libre albedrío. La Dirección General de Tráfico ha publicado en sus redes sociales cómo un vehículo ha llegado a ir en una autopista ... de Málaga a 217 kilómetros por hora y con su conductor sin cinturón de seguridad.

El coche ha sido cazado a través de los medios aéreos de la DGT el pasado 1 de noviembre y se puede ver cómo actúa el dueño del vehículo adelantando constantemente al resto de coches por los carriles de la izquierda y derecha de la vía. Supera casi en 100 kilómetros la velocidad permitida en autovías y autopistas y solamente disminuye la misma cuando llega al peaje.

Además, en el momento en el que alcanza el mismo, se puede observar en el vídeo cómo intenta buscar la cola más favorable para continuar su trayecto, cambiando de lado varias veces. Este suceso supone un peligro para las carreteras de Andalucía y del resto de España ya que este tipo de conductores provocan accidentes debido a la velocidad que alcanzan con sus coches.

Hay que recordar el balance que ha hecho la Dirección General de Tráfico de este fin de semana donde ha habido un muerto en Córdoba por un atropello a un peatón en el que estuvo implicada una motocicleta. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado que dicho siniestro consistió en la colisión de un turismo y una motocicleta.

🚁 #Málaga, 1 de noviembre. A 217 km/h. Si te parece fuerte, espera a ver el final... 🤯

Por favor, #HazClic

Puedes #MorirOPerderTuVida pic.twitter.com/3wxGh31DT8 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 8, 2025

El 112 recibió varios avisos por parte de los alertantes quienes afirmaban que había una persona herida «de gravedad». Según han indicado los servicios sanitarios que se trasladaron hasta el lugar de los hechos, se trataban de dos heridos -- dos varones de 21 y 52 años de edad--.