La lluvia regresa a Andalucía esta semana: estas serán las provincias afectadas

Después de meses de tiempo estable y altas temperaturas, la lluvia volverá a Andalucía en los próximos días, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aunque el inicio de la semana se presenta tranquilo, las precipitaciones comenzarán a aparecer a partir del miércoles y se irán extendiendo progresivamente por toda la comunidad.

Durante los primeros días, los cielos permanecerán poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales en el área del Estrecho. Se espera nubosidad de evolución diurna en las sierras, con la posibilidad de chubascos aislados en el interior oriental, que incluso podrían ir acompañados de tormentas. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas descenderán en la vertiente atlántica y se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso en la mediterránea. Los vientos serán flojos y variables, tendiendo a componente oeste por la tarde.

Miércoles: primeras lluvias en el interior oriental

El miércoles al mediodía está previsto que lleguen las primeras precipitaciones a las provincias de Jaén, Almería y Granada, aunque no se espera que tengan mucha intensidad. Se tratará de lluvias débiles y dispersas, asociadas al cambio de patrón atmosférico que abrirá paso a un frente más activo en los días siguientes.

Jueves y viernes: las lluvias se extienden por casi toda Andalucía

El jueves las precipitaciones se extenderán a la mayor parte de la comunidad, afectando a todas las provincias excepto Sevilla y Huelva, donde no se prevén lluvias significativas.

El viernes, en cambio, todas las provincias andaluzas tendrán, en mayor o menor medida, previsiones de lluvia, lo que marcará el regreso generalizado de la inestabilidad meteorológica al sur peninsular.

El fin de semana, aún incierto, pero con previsiones de más lluvia

De cara al fin de semana, Aemet señala que aún es pronto para concretar detalles, pero todo apunta a que las lluvias continuarán, especialmente el domingo, cuando podrían producirse precipitaciones más generalizadas en toda Andalucía.

Los modelos meteorológicos seguirán actualizándose en los próximos días, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos oficiales ante posibles cambios en la evolución del frente.

Más temas:

Lluvia

Andalucía