Suscríbete a
ABC Premium

La Junta de Andalucía reivindica al escultor José de Mora con una gran exposición en la Catedral de Granada

Una exposición monográfica instalada en la girola del templo metropolitano repasa la vida y obra del genio granadino del Barroco

La muestra está enmarcada en las celebraciones del quinto centenario de la construcción de la Catedral de Granada y de los 300 años del fallecimiento del escultor

El palacio de los Enríquez, en Baza, sigue la estela del castillo de La Calahorra y se dispone a su restauración

Un reportero graba en la inauguración de la muestra en la catedral granadina
Un reportero graba en la inauguración de la muestra en la catedral granadina IDEAL

ABC Andalucía

Granada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha inaugurado este viernes, acompañada por el arzobispo José María Gil Tamayo, la exposición 'José de Mora. El barroco espiritual', que reúne un total de 54 obras del escultor y sus contemporáneos ... en la Catedral de Granada hasta el próximo 1 de febrero. «Andalucía salda así la deuda contraída con un artista que llevó a la escultura sacra a sus más altas cotas y que permite reivindicar la alta calidad de la escuela barroca granadina», ha señalado la consejera.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app