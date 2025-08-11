La Junta de Andalucía pide precaución ante el incendio de Tarifa y se vuelca con todos los medios disponibles

«Pido máxima precaución en la zona del nuevo incendio de Tarifa y que las personas afectadas sigan todas las recomendaciones, por favor: el incendio es importante y los operativos están trabajando en la zona. Seguridad y mucho cuidado. Estamos muy pendientes».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado estas declaraciones a través su cuenta de X, antes Twitter, a raíz de la alarma que ha generado el nuevo fuego en la costa gaditana.

La Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa ha elevado, a las 14:58 horas de hoy lunes 11 de agosto, a fase de emergencia situación operativa 1, el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca).

Esta fase se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.

Se ha producido el desalojo de al menos dos mil personas en las playas de Atlanterra a cuenta del incendio.

Medios

De su lado, el consejero de Interior, Presidencia y Diálogo Social, Antonio Sanz, ha subrayado también en las redes sociales que los efectivos de Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), mantienen desplegados en la zona «14 medios aéreos (tres helicópteros semipesados, dos helicópteros pesados y uno ligero».

Además, hay dos aviones anfibios ligeros, uno pesado, cuatro aviones de carga en tierra y otro de coordinación; ocho grupos de bomberos forestales, cinco autobombas, cuatro técnicos de operaciones, un técnico de extinción, cuatro agentes de medio ambiente, dos Brigadas de Investigación, el Grupo Regional de Mando, además de una Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (Unasif) y una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (Ummt).