El viento complica el nuevo fuego de Tarifa y preocupa en las playas de Bolonia y Atlanterra

La columna de humo se divisa desde distintos puntos de la costa

El Plan Infoca ha declarado un nuevo incendio en Tarifa, concretamente en el paraje Sierra de la Plata. Hasta el momento se han dirigido al lugar dos brigadas, seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de medio ambiente, dos autobombas, dos aviones semipesados, uno pesado y dos anfibios ligeros.

La enorme columna de humo es visible desde distintos puntos de la costa gaditana, desde la que se comparten imágenes en redes y recuerdan que también fue en Tarifa el lugar donde hasta el momento se ha dado el mayor incendio de la temporada en Andalucía. Preocupa el intenso viento en la zona y el colapso de las carreteras a las playas de Bolonia y Atlanterra por personas que abandonan voluntariamente la zona.

El fuego se propaga con velocidad. El viento tiene una velocidad de hasta 35 kilómetros por hora, pero llega a rachas de hasta 50 kilómetros por hora. La zona tiene una gran cantidad de vegetación, que actúa como combustible del fuego.

Fuentes de Infoca señalan a ABC que la propagación esta siendo rápida por el viento, que aviva las llamas y las lleva con velocidad a través de la sierra.

«Acaba de comenzar un incendio junto a la playa de Bolonia en Tarifa. Crece por minutos. Esperemos que quede en nada. Los servicios de emergencias ya están avisados», decía un usuario en Twitter.

Hace unos días se dio por extinguido en otra parte de la sierra de Tarifa uno de los incendios más grandes de esta temporada. Durante varios días, Infoca se empleó a fondo para controlarlo, después de provocara el desalojos de Más de 1.500 vecinos y 5.000 vehículos de varios campings, hoteles y zonas residenciales.

La Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Andalucía ha elevado al nivel 1 el grado del Plan Infoca que se aplica en la zona afectada por el incendio -se trata del nivel más alto-. Además la carretera que comunica Tarifa con Atlanterra y Zahara de los Atunes está completamente colapsada de vehículos cuenta del suceso.

