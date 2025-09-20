Acelerón en la obra pública: las licitaciones en Andalucía quintuplican la media nacional en los siete primeros meses de 2025

La licitación de obra pública crece con fuerza en Andalucía. En los primeros siete meses de 2025 se haya alcanzado el mayor volumen de actuaciones desde 2009, con un importe de 3.600 millones de euros y un incremento del 82,5% respecto al ... mismo período de 2024. La contratación de proyectos de obra pública ha aumentado cinco veces más que el registro promedio en España (16,5%), según el último balance elaborado por la Secretaría General de Economía a partir del informe de Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras) y difundido este sábado por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

En esta época dorada que vive la obra pública ha tenido mucho que ver la ejecución de los fondos europeos. Más de un tercio de la obra pública licitada entre enero y julio de 2025 corresponde a la Junta de Andalucía, que ha promovido obras por valor de 1.348 millones, el 37,44% del total.

El mes de julio ha sido paradigmático de este incremento. La licitación oficial de obra pública en Andalucía se incrementó hasta alcanzar los 702,8 millones de euros, lo que representa un aumento del 32,3% interanual, frente al descenso del 6,9% registrado por el conjunto del país. El mayor volumen en el mes de julio correspondió a la administración autonómica andaluza, cuya licitación ascendió a 307,3 millones de euros (el 43,7% del total), con un crecimiento del 80,3% respecto a julio de 2024.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha destacado el dinamismo de la licitación de obra pública en la comunidad, «que sin duda tiene un efecto multiplicador en otros sectores económicos y se traduce por tanto en creación de empleo y una mejora de la productividad y la competitividad de nuestra comunidad», según informa en una nota de prensa.

«En ese auge ha sido decisivo el impulso de la Junta de Andalucía, ya que la administración autonómica asumió actuaciones entre enero y julio de este año por importe de 1.348 millones, un 116% más que en el mismo periodo del año anterior», según confirma el informe de la patronal de empresas constructoras.

Menos ritmo de licitaciones en el Estado

En el comunicado se destaca que la Administración Central licitó obras por importe de 208,3 millones de euros el pasado julio, lo que supone un descenso del 27,2% respecto al mismo mes del año 2024, mientras que los ayuntamientos asumieron actuaciones por 187,2 millones de euros, con un crecimiento interanual del 149,5% interanual.

Por tipo de obra, la edificación alcanzó en el mes de julio los 285,3 millones de euros, con un crecimiento del 100,8% interanual, mientras que la obra civil registró contrataciones por valor de 417,5 millones de euros (y un aumento del 7,2% interanual).

En el acumulado, la edificación alcanzó entre enero y julio actuaciones por importe de 1.646,7 millones de euros, (un aumento de 137,9% interanual), mientras que las infraestructuras alcanzaron un volumen de 1.953,3 millones de euros, creciendo un 52,6% respecto al mismo periodo de 2024.