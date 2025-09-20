Suscríbete a
Del verano al otoño en 24 horas: Sevilla vivirá un cambio de tiempo brusco este fin de semana

Acelerón en la obra pública: las licitaciones en Andalucía quintuplican la media nacional en los siete primeros meses de 2025

La comunidad registra en los primeros siete meses del año 3.600 millones de euros y un incremento del 82% respecto al mismo periodo de 2024. Es una cifra que no se alcanzaba desde 2009

Las consejeras de Fomento y Economía, durante la visita a las obras del metro en Málaga
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

La licitación de obra pública crece con fuerza en Andalucía. En los primeros siete meses de 2025 se haya alcanzado el mayor volumen de actuaciones desde 2009, con un importe de 3.600 millones de euros y un incremento del 82,5% respecto al mismo período de 2024. La contratación de proyectos de obra pública ha aumentado cinco veces más que el registro promedio en España (16,5%), según el último balance elaborado por la Secretaría General de Economía a partir del informe de Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras) y difundido este sábado por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

