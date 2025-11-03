Suscríbete a
Juanma Moreno, del «tú lo has querido» al líder sin fisuras del PP andaluz por cuarta vez

El presidente de la Junta va a renovar su mandato en el congreso que se celebra el próximo fin de semana en Sevilla. La reelección coincide con su peor crisis que vive desde que llegó a San Telmo

Juanma Moreno, en su libro: «Nunca habría sido presidente de la Junta de Andalucía sin Manuela a mi lado»

Juanma Moreno, tras su proclamación como presidente del PP andaluz, en presencia de Mariano Rajoy, en el congreso celebrado el 2 de marzo de 2014
Juanma Moreno, tras su proclamación como presidente del PP andaluz, en presencia de Mariano Rajoy, en el congreso celebrado el 2 de marzo de 2014 JUAN FLORES
Antonio R. Vega

Han pasado once años y medio desde que el entonces presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, dio la alternativa a Juanma Moreno Bonilla como nuevo líder del partido en Andalucía en el congreso de marzo de 2014. El próximo fin de semana será ... elegido para su cuarto mandato como líder indiscutible entre los suyos, aunque su reelección coincidirá con el peor momento que vive desde que llegó a la Presidencia autonómica en enero de 2019, con la gestión sanitaria tocada por los retrasos injustificados en el diagnóstico de 2.317 mujeres sometidas al cribado de cáncer de mama.

