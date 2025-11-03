Juanma Moreno, del «tú lo has querido» al líder sin fisuras del PP andaluz por cuarta vez

Han pasado once años y medio desde que el entonces presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, dio la alternativa a Juanma Moreno Bonilla como nuevo líder del partido en Andalucía en el congreso de marzo de 2014. El próximo fin de semana será ... elegido para su cuarto mandato como líder indiscutible entre los suyos, aunque su reelección coincidirá con el peor momento que vive desde que llegó a la Presidencia autonómica en enero de 2019, con la gestión sanitaria tocada por los retrasos injustificados en el diagnóstico de 2.317 mujeres sometidas al cribado de cáncer de mama.

El escenario es el mismo, el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla, pero su poderío actual está a años luz del que poseía aquel joven desconocido de 42 años al que Rajoy lanzó al ruedo de la política regional con unas palabras cargadas de simbolismo. Moreno las ha evocado en su libro de memorias 'Manual de convivencia. La vía andaluza', que presenta este lunes en la capital hispalense: «Tú lo has querido. Todos te vamos a ayudar y yo el primero», proclamó el exjefe del Gobierno, que es gallego y además ejerce. También le puso deberes al entonces secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad: «El reto es San Telmo (sede de la Presidencia andaluza)».

Ocurrió el 2 de marzo de 2014. Juanma Moreno, que tenía más fe en sí mismo que sus propios correligionarios, sabía muy bien hacia dónde se dirigía y cómo conseguirlo. Armó una alternativa al PSOE desde la moderación que logró arrebatar el poder al «bicharraco que es el PSOE andaluz» ('copyright' de María Jesús Montero) y que era aúm más bajo el mando de Susana Díaz, que acababa de sustituir a José Antonio Griñán al frente del Gobierno andaluz. La socialista era la estrella fulgurante del partido en ese momento. Pero, en uno de sus mayores errores políticos, eligió a un novato Pedro Sánchez para relevar a Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del PSOE.

Rajoy le dio la alternativa como líder en el congreso celebrado en Sevilla hace once años y medio, donde Moreno nació políticamente

Contra todo pronóstico, Moreno consiguió su sueño al segundo intento en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018. Se convirtió en el primer presidente no socialista de la Junta de Andalucía gracias a una carambola que solo atisbó el sondeo de Narciso Michavila, publicado por ABC tras el cierre de los colegios electorales. El PP, Ciudadanos y Vox sumaron más diputados que el PSOE y Adelante Andalucía (la alianza de Podemos e IU) en los comicios.

El joven Juanma llamó esa misma noche al líder del partido naranja, Juan Marín, con quien terminaría forjando un gobierno y una amistad que aún perdura. Fue el comienzo del 'juanmanismo', un estilo político sin estridencias ideológicas, capaz de llegar a acuerdos transversales y que no genera rechazo en el electorado de centro-izquierda.

El resto es historia. Pero el camino de San Telmo no estuvo sembrado de rosas. Moreno tuvo que curtirse en la oposición tras el congreso donde nació políticamente. Tampoco fue fácil su elección. Sustituyó al presidente saliente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, que propugnaba a José Luis Sanz, hoy alcalde de Sevilla, para dirigir al partido en Andalucía. Revalidó el cargo al frente del PP-A en el congreso de marzo de 2017 pese a haber perdido las elecciones de 2015. Y lo renovó más de cuatro años después, en noviembre de 2021, ya como presidente de la Junta.

El XVII congreso

El XVII Congreso del PP, que se desarrollará los próximos días 7, 8 y 9 de noviembre, marcará el inicio de su cuarto mandato como líder. Será también el pistoletazo de salida para la carrera electoral en la que aspira a ser investido presidente por tercera vez. En la clausura estará acompañado por otro líder gallego, éste en la oposición, Alberto Núñez Feijóo, amigo suyo.

En el congreso de 2014, el PP estaba debilitado y Rajoy lo emplazó a «mantener la unidad del partido y su fortaleza». Once años después, disfruta de una cómoda mayoría absoluta en la Junta y escaso desgaste, a la espera del incierto recorrido que pueda tener la crisis de los cribados del cáncer de mama que ha estallado a ocho meses de los próximos comicios que se celebrarán en la primavera de 2026.

En el cónclave que arrancará el viernes se presentará con más de 40.000 avales de la militancia y sin ningún oponente. Hasta 2.160 compromisarios volverán a elegir a Moreno, conscientes de que su perfil personal está más cotizado que la propia marca del partido.

Desde Andalucía confía en ayudar a desalojar a Sánchez, quien también nació políticamente en 2014, pocos meses después del presidente andaluz. Como él, también era un gran desconocido. Hoy, guste o no, la política nacional gira en torno a él, pero su manual es el de la supervivencia y su estilo muy diferente al de Moreno.