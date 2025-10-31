Juanma Moreno, en su libro: «Nunca habría sido presidente de la Junta de Andalucía sin Manuela a mi lado»

«Nunca habría sido presidente de la Junta de Andalucía si Manuela no hubiera estado a mi lado. Fue ella la que me convenció para volver y la que me contagió su entusiasmo y por este proyecto tan ilusionante». Es una de las ... principales confesiones que pueden leerse en 'Manual de Convivencia, la vía andaluza', el primer libro del presidente andaluz que salió este miércoles a la venta y ya está en todas las librerías.

Se trata de un trabajo, publicado por Espasa en el que Juanma Moreno, que llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía en 2018 contra todo pronóstico y que ahora está a punto de llegar al final de su segunda legislatura, hace un repaso de su trayectoria hasta su desembarco en el Palacio de San Telmo.

Es la parte más personal del trabajo en el que Juanma Moreno confiesa que a su mujer, y madre de sus tres hijos, «le encanta la política no sólo porque sea politóloga de formación» sino «por su inteligencia, que la ha convertido en una excelente asesora desde que estamos juntos». En tono de confesión el presidente asegura sobre ella que «es muy crítica cuando algo no le gusta y se entusiasma cuando las cosas marchan por el camino que considera correcto». E incluso afirma que tiene «cualidades más que sobradas para dedicarse al servicio público y soy consciente de que en aquellos días de enero en los que me animaba a dar el paso, el fondo sabía que estaba dejando a un lado su propia carrera política».

En el libro, de 32 capítulos que será presentado el próximo lunes en Sevilla, se recogen desde la 'Noche del cambio' el primer episodio en el que se retrata la jornada en la que logró los voto para acceder a la presidencia de la Junta rompiendo la hegemonía de más de 36 años de gobiernos socialistas, sus vivencias en campaña, sus encuentros con líderes políticos o confesiones muy personales.

Son 264 páginas en las que además de hacer un guiño al libro que escribió el presidente del Gobierno Pedro Sánchez titulado 'Manual de resistencia' hay mucho más. Están trufadas de anécdotas y de confesiones muy personales que afectan también a sus más allegados.

«Eso es muy difícil»

Un papel protagonista también se lo da a su padre, que murió cuando se cumplía el quinto aniversario de su muerte y del que recuerda los días que permaneció junto a él cuando estaba en sus últimos días en el hospital. Durante esas jornadas, le preguntó en más de una ocasión si debía quedarse en Madrid, donde ocupaba un cargo con Javier Arenas como secretario de Estado, o volver a Andalucía y optar a la presidencia de la Junta de Andalucía. «¿Presidente de la Junta? Juanma, eso es muy difícil», le dijo su padre.

Luego Juan Moreno Conejo, su progenitor falleció sin saber que su hijo se trasladaría por fin a Andalucía desde Madrid y sería presidente. El día de su toma de posesión fue casualmente el mismo en el que su padre habría cumplido setenta y ocho años. Y así quiso recordarlo en durante su toma de posesión, algo que provocó que se le quebrara la voz en público. «Lo sigo echando en falta cada día», relata.

Que la política tiene un coste físico es algo que también queda reflejado en el libro donde Juanma Moreno reconoce los serios problemas de insomnio que siempre ha tenido y que sigue padeciendo. «Siempre he dormido muy poco y desde que asumí el reto de liderar una alternativa política para Andalucía, mi relación con el sueño empeoró», afirma en el capítulo titulado 'Meditación y calma'. En esas páginas explica que practica la meditación y que cinco minutos al día de esa técnica le sirven para ello. «El día que consigo dormir cinco horas me siento la persona más feliz del mundo», dice.