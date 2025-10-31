Suscríbete a
ABC Premium

Juanma Moreno, en su libro: «Nunca habría sido presidente de la Junta de Andalucía sin Manuela a mi lado»

'Manual de convivencia, la vía andaluza', el debut editorial del jefe del ejecutivo andaluz está trufado de anécdotas de su trayectoria hasta llegar a la Junta

«¿Presidente de la Junta? Juanma, eso es muy difícil», le dijo su padre poco antes de morir. Luego el día de su investidura se emocionó al recordarlo

Juanma Moreno refuta al sanchismo en su primer libro: 'Manual de convivencia'

Juanma Moreno con su esposa Manuela Villena
Juanma Moreno con su esposa Manuela Villena ABC
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Nunca habría sido presidente de la Junta de Andalucía si Manuela no hubiera estado a mi lado. Fue ella la que me convenció para volver y la que me contagió su entusiasmo y por este proyecto tan ilusionante». Es una de las ... principales confesiones que pueden leerse en 'Manual de Convivencia, la vía andaluza', el primer libro del presidente andaluz que salió este miércoles a la venta y ya está en todas las librerías.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app