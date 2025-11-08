Juanma Moreno, presidente del PP-A: «Somos inconformistas y queremos seguir transformando Andalucía»

Juanma Moreno será reelegido como presidente del Partido Popular de Andalucía. Por cuarta vez. Este titular se podría haber escrito hace días, meses, años. El político malagueño ha conseguido esa aburrida estabilidad en el seno de un partido que a nivel nacional tiene «dos ... almas», pero que en el sur sólo tiene un camino: el de la moderación.

Moreno es el arquitecto de esta nueva Andalucía que se despega como puede de 40 años de socialismo, el ingeniero de esta red de transporte hacia el futuro que tienden a llamarlo 'la vía andaluza'. Tras cuatro décadas a la sombra del puño y la rosa, después de atravesar momentos extremadamente complejos, gozar ahora de una mayoría absoluta en feudo tradicionalmente hostil le aseguraba un triunfo holgado, solvente, incontestable. Sólo faltaba conocer el porcentaje de los votos y, especialmente, el nuevo equipo (la ejecutiva) con la que afrontará esta etapa clave a escasos meses de las elecciones autonómicas.

Nada más saludar, Moreno, que alcanzaba el escenario en plan estelar cual estrella de rock, era interrumpido por un escueto vídeo de dos minutos para plasmar en imagen y sonido la evolución de esta comunidad. «Es emocionante ver lo que juntos hemos conseguido. Cómo hemos cambiado y qué distinta es esta Andalucía de la que llegamos en el 2018. Los andaluces ven como nos estamos transformando, escribiendo el futuro con ambición y con mucho orgullo».

El líder popular repasaba los proyectos más importantes de cada provincia para confirmar esa permuta, esa transición «revolucionaria». Sevilla, «envuelta en la mayor transformación desde la Expo». Málaga, «con el metro que llega al fin a calle Larios después de lustros de espera y se llevará el nuevo hospital». Jaén, «que ya tiene su conservatorio superior, el tranvía otrora abandonado y el centro de salud. O el parque científico-tecnológico de Santana-Linares». «El avance se ve en Huelva, ya con la carretera Almonte-El Rocío a punto de empezar y el anillo hídrico de la sierra. Granada también ve avanzar las obras de ampliación del metro y la Ciudad de la Justicia (el Cubo), además de salir adelante compromisos como el acelerador de partículas«. Mencionaba »el edificio de consultas externas del hospital materno-infantil de Córdoba, la ronda norte y la base logística«. Son »realidades que se tocan con la mano cuando por fin un gaditano, después de 16 años esperando, puede coger el Trambahía, y encontrarse con las viviendas de Matadero o circular por la carretera Medina-Paterna«. Por último, «Almería ha cambiado con el conservatorio de danza, el hospital materno-infantil, y la rehabilitación de la almazara o la carretera de Almanzora».

«Quedan muchos sueños por cumplir, eso lo que más nos importa. Somos inconformistas y queremos seguir transformando Andalucía. Por eso estamos aquí. Andalucía es la razón de este congreso». Todo eso supone «toneladas de responsabilidad» y una rebeldía» para «convertir el cambio en normalidad». Que nadie se relaje, advertía.

La 'vía andaluza' de Moreno

Moreno agradecía la labor de todos, desde el secretario general andaluz Antonio Repullo, el nacional Miguel Tellado, los organizadores del Congreso, los alcaldes y, por supuesto, a los militantes. «Somos el payor partido de Andalucía y el que más se parece a esta tierra. No queremos mirar al pasado porque nos importa más lo que está por venir». Es cierto que «a veces miramos hacia atrás, al 2018. Está bien tener esa referencia y recordar cómo eran las cosas para no volver. ¿Quién quiere volver a la cola del empleo y a la cabeza de la corrupción? ¿Quién quiere recortar en sanitarios y en educación? ¿Quién quiere volver a pagar el impuesto de donaciones y sucesiones?».

Reivindicaba el valor de la cantera, el empuje de los jóvenes, integrado en Nuevas Generaciones. Y les daba un consejo. «Me interesa la política útil. La de las pancartas, la del insulto y la crispación, esa no me interesa», reflexionaba. «Eso necesita un plan para sostenerlo, y la determinación para llevarlo a cabo». Presumía de la cifra más alta de empleo de la historia (3.600.000 ocupados) gracias a ese plan «que ha ayudado a bajar siete veces los impuestos, aumentando la recaudación». Una revolución fiscal que comenzó Juan Bravo y que la continuó Carolina España. «Hemos pasado de ser un infierno fiscal a ser la segunda comunidad con menos impuestos, sólo por detrás de Madrid. Y le diría a mi amiga Isabel (Díaz Ayuso) si hubiera podido venir: estás por encima, pero por poco tiempo«.

Enarbolaba la bandera del PP, ante las dificultades del inicio, de ahí el «orgullo» de los integrantes de este partido. Su discurso se nutría de agradecimientos a todas esas piezas que convierten al Partido Popular en el más votado en todas las provincias, con un poder territorial abrumador. Una formación que «no es una sucursal» de otros.

La crisis de los cribados de cáncer de mama

Le preocupan «los discursos de odio y los ataques personales y a familiares», lamentaba. «Hay una línea que no se puede cruzar, y es la del odio y de la rabia. Nosotros no somos así. Quiero daros las gracias por no dejaros arrastrar por ese fango«.

Moreno no esquivaba la crisis de los cribados de cáncer de mama, asumiendo los errores y comprometiéndose a redoblar los esfuerzos para desarrollar esa profunda transformación del SAS. «Cuando algo falla, hay que saber asumirlo para aprender y mejorarlo. Nos ponemos en la piel de las mujeres que se han visto afectadas y porque ha ocurrido en el ámbito que más hemos mimado, a la sanidad. La encontramos destrozada. Tenemos casi 30.000 más sanitarios más; cien nuevas instalaciones sanitarias, 7 nuevos hospitales... Con la inversión sanitaria más alta de toda España».

«Todos tenemos a alguien cercano con cáncer. Por eso hemos puesto en marcha cribados que antes no existían, como el de colon (mi padre murió de ello) y cérvix, y hemos ampliado el de mama. El sistema público funciona, con su margen de mejora salva vidas todos los días. Y por muchos recursos que pongamos, no serán suficientes. Pero haremos todas las reformas necesarias para que estos sistemas funcione al 100%. Lo vamos a hacer como hemos hecho en otras áreas. El partido que más ha hecho por los servicios públicos es el PP de Andalucía. Porque es una verdad en mayúsculas, incontestable«.

«No somos infalibles, pero somos incansables», aseveraba con determinación, arrancando la mayor ovación en el congreso. «En cambio, ¿recordáis alguna dimisión en la etapa anterior? Si no dimitieron ni con el mayor caso de la corrupción, el de los Eres. ¿Qué lecciones nos van a dar?».

«Andalucía ahora no puede retrodecer, porque sería un fracaso», terminaba. «El futuro de nuestros hijos y nietos, de muchos andaluces, está en nuestras manos. Qué mayor compromiso que trabajar sin descanso para dejarles el mejor legado».

La fumata blanca más clara, el cónclave más plácido. Habemus presidente en un Congreso que sirve para enrobustecer la base del partido, ya bastante sólida pues no hay mejor argamasa que la del triunfo, y que la formación desea que sirva de trampolín para revalidar la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas... y un futuro asalto a la Moncloa.