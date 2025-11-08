Suscríbete a
Juanma Moreno, presidente del PP-A: «Somos inconformistas y queremos seguir transformando Andalucía»

El líder popular pide no bajar la guardia, no sentirse cómodos, porque «aún quedan muchos sueños por cumplir, y para eso estamos aquí»

El presidente de la Junta enumera los logros conseguidos y se centra en un futuro lejos de los discursos de odio, con orgullo de pertenencia y la promesa de que «la sanidad funcione al 100%»

Congreso del PP-A, en directo: los compromisarios eligen al presidente del Partido Popular en Andalucía

Miguel Tellado ve en Andalucía el mismo compromiso que en la Galicia de Núñez Feijóo

Juanma Moreno, en el XVII Congreso del Partido Popular de Andalucía
Juanma Moreno, en el XVII Congreso del Partido Popular de Andalucía Manuel Olmedo
Juanma Moreno será reelegido como presidente del Partido Popular de Andalucía. Por cuarta vez. Este titular se podría haber escrito hace días, meses, años. El político malagueño ha conseguido esa aburrida estabilidad en el seno de un partido que a nivel nacional tiene «dos ... almas», pero que en el sur sólo tiene un camino: el de la moderación.

