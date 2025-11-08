Suscríbete a
Ayuso cancela su participación en el congreso del PP andaluz por una «leve indisposición»

Congreso del PP-A, en directo: Ayuso cancela su participación; Tellado y López Miras intervienen este sábado en Sevilla

El discurso de Juanma Moreno para presentar su candidatura a la reelección como presidente del PP-A se prevé a partir de las 18,00 horas

El PP andaluz reactiva su maquinaria para «salir a la calle» a revalidar la mayoría de Juanma Moreno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha cancelado esta mañana su participación prevista para este sábado en la segunda jornada del 17 Congreso regional del PP-A por «una leve indisposición» que le ha impedido viajar a Sevilla.

El programa ... del congreso también cuenta con las intervenciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, durante este sábado en la cita de Sevilla.

