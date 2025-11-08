Congreso del PP-A, en directo: Ayuso cancela su participación; Tellado y López Miras intervienen este sábado en Sevilla

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha cancelado esta mañana su participación prevista para este sábado en la segunda jornada del 17 Congreso regional del PP-A por «una leve indisposición» que le ha impedido viajar a Sevilla.

El programa ... del congreso también cuenta con las intervenciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, durante este sábado en la cita de Sevilla.

Ayuso tenía previsto intervenir entre el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, en la jornada de este sábado, entre las 12.00 y las 12.30 horas.

El congreso que se celebra, bajo el lema 'Siempre Andalucía', ha arrancado este viernes en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) y se prolongará hasta el domingo, cuando se producirán las intervenciones de clausura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Juanma Moreno, que será reelegido líder de los populares andaluces.

Agenda congreso PP-A sábado 8

Así, en el 16 Congreso del PP-A, que se celebró en noviembre de 2021 en Granada, se desarrolló una mesa, con Juanma Moreno como anfitrión, en la que intervinieron los entonces presidentes autonómicos del PP Isabel Díaz Ayuso (Madrid); Alberto Núñez Feijóo (Galicia); Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Fernando López Miras (Murcia), y de la Ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas.

En la jornada de este sábado, además de las citadas intervenciones, se producirán las de la eurodiputada Carmen Crespo y también habrá una mesa con intervenciones de los siete alcaldes de capitales del PP.

Asimismo, Juanma Moreno, tras la intervención de Tellado, a partir de las 13,00 horas, firmará ejemplares de su libro 'Manual de Convivencia. La vía andaluza' en la Food Truck 'La Librería de Juanma', instalada en la plaza de entrada de Fibes.

El discurso de Juanma Moreno para presentar su candidatura a la reelección como presidente del PP-A se prevé a partir de las 18,00 horas de este sábado; el desarrollo de la votación, de 19,00 a 19,45 horas, y la proclamación del resultado, a las 20,00 horas.

En el 17 Congreso del PP-A participan 2.160 compromisarios por las ocho provincias, mientras que se prevé la asistencia de unas 5.000 personas y hay cerca de 200 periodistas acreditados.