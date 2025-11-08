Miguel Tellado ve en Andalucía el mismo compromiso que en la Galicia de Núñez Feijóo

El secretario general del PP en España, Miguel Tellado, ve en Andalucía «lo que ya he visto antes». En su discurso en el XVII Congreso Regional del PP andaluz, el número dos del Partido Popular ha querido establecer numerosos paralelismos entre esta comunidad y ... Galicia, entre Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo.

«Nada es por casualidad», reflexionaba, sobre las dos legislaturas de la formación popular, la última con mayoría absoluta. «Aquí gobernar no es mandar. Es servir y ser útil a la gente. Tomar decisiones para mejorar la vida de la gente desde la humildad y el sentido del deber. Es lo que ha hecho Juanma Moreno aplicando su manual de convivencia: unir y no confrontar, ese es el legado que deja Moreno en Andalucía«.

Porque «esto que estáis viviendo en el Partido Popular de Andalucía ya lo he vivido antes. Un partido que ha sabido interpretar lo que necesitaba Andalucía y ha sabido dárselo. Hay defensa del interés general incluso por encima de las siglas. Hoy las siglas del PP en Andalucía son Andalucía», insistía. «Yo ya lo había visto con Núñez Feijóo, que encadenaba mayorías absolutas en Galicía cada vez más crecientes y cada vez más absolutas. El PP Andalucía tiene todo lo que hay que tener para seguir creciendo, sumando y ganando».

El sendero que han escogido los andaluces, y que cuenta con el PP en el Palacio de San Telmo, es a juicio de Tellado el idóneo «para convertir Andalucía en la mejor tierra del mundo. Si yo hoy algo siento, es no poder ser andaluz y no poder votar hoy al mejor presidente que ha tenido Andalucía, que es Juanma Moreno«.

Tellado y el espejo andaluz

Una forma de gobernar que contrasta con la del PSOE en Moncloa. «El Gobierno ha presentado ocho presupuestos en ocho años. Que aprenda María Jesús Montero y vaya tomando nota», pues será el tercer año sin poder aprobarlos y es probable que ni siquiera presentarlos.

«Los de 2026 son los más ambiciosos de la historia de Andalucía. Esta tierra ha cogido velocidad de crucero y eso es lo importante. Ahora no la pueden frenar».

Miguel Tellado se refería al eslogan escogido para este Congreso, celebrado en Fibes, en Sevilla. «Siempre Andalucía. Es un gran lema. Refleja vuestra pasión y compromiso por esta tierra. Una estrategia que va a tener su premio en las urnas».

Pero «Siempre Andalucía es a la vez Nunca más PSOE. Nunca mas corrupción, clientelismo, nunca más robar el dinero de los parados y gastarse en prostitución y cocaína el dinero de los andaluces».