Juanma Moreno defiende la Constitución frente a «la anarquía» y pide recuperar el espíritu de la Transición

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido de los pocos dirigentes autonómicos que han acudido este sábado a la recepción del Congreso por el 47º aniversario de la Constitución. Más de dos tercios de los presidentes se han ausentado ... y sólo han acudido Juanma Moreno, Isabel Díaz-Ayuso, de la Comunidad de Madrid; Fernando López Miras, de Murcia; Jorge Azcón, de Aragón; Juanfran Pérez Llorca, recién nombrado en la Comunidad Valenciana; y el de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

El máximo representantes de la comunidad autónoma ha querido felicitar a todos los andaluces y españoles en un día tan especial «porque la Constitución es nuestra norma esencial, que ha garantizado casi 50 años de convivencia pacífica, de progreso y de bienestar. Es una regla que debemos de cumplir todos», ha asegurado a su llegada a la capital de España.

«Sin la Constitución, estaríamos en la anarquía», insiste. Por tanto, "tener orden, tener reglas, poder funcionar en convivencia es lo que nos garantiza nuestra Constitución, aprobada por millones de españoles en 1978», recuerda. «Es norma básica de convivencia y hay que defenderla».

La polarización política

Sin embargo, existe cierta desafección creciente con respecto a la Carta Magna. Al menos la mitad de los votantes del PSOE, y los simpatizantes del resto de partidos políticos menos el PP creen que hay que reformarla e incluso abolirla. «Estamos viviendo un momento de polarización política que a mí me parece terrible para la situación social y política de España», reflexiona Moreno. «Han decidido, por un lado Sánchez, y por el otro diversos grupos políticos llevar la política a una división, y esa división a un enfrentamiento, y ese enfrentamiento a una subida de tono».

La Constitución Española es la norma fundamental que tenemos que cumplir todos y que garantiza el progreso y el bienestar.



La subida de tono y la polarización no favorecen en nada la convivencia.



Andalucía reivindica el espíritu de la Transición.#DíaDeLaConstitución pic.twitter.com/wfmdrTh0uP — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 6, 2025

Al margen de la batalla y la refriega, es que «en nada favorece a la convivencia y nuestro progreso», destaca. "Por eso, yo pido y reivindico ese ambiente que había en la etapa de la Transición previa a nuestra Constitución del 78. Tenemos una Constitución que nos ha dado casi 50 años de convivencia pacífica, gracias a que personas que pensaban de manera distinta se respetaron, se sentaron en una mesa y se pusieron de acuerdo».

El presidente andaluz no oculta que «todo es susceptible de ser mejorado», con respecto a la posibilidad de una reforma, "pero ya los propios constitucionalistas hicieron una garantía: que tenían que ponerse de acuerdo los dos grandes formaciones políticas". Por lo que la Constitución, si se tiene que reformar, «hay que hacerlo desde un prisma mayoritario y de consenso, cosa que ahora mismo no se produce».

Tiene muy claro el apartado que corregiría de la Constitución si los partidos mayoritarios acordaran ese cambio. «Habría que reformar sobre todo el modelo de gobierno», asegura. «El Gobierno nacional no puede depender de partidos que solo representan a un territorio, no al conjunto de España. No se puede estar sometido a un chantaje permanente por parte de partidos nacionalistas», indica. «Creo que ahí haría falta un retoque, pero estamos muy lejos de esa reforma porque no hay el ambiente ni el consenso ni la posibilidad de un acuerdo entre dos grandes fuerzas políticas».

Ausencia de Salvador Illa

Entre las principales ausencias a a cita destacó el presidente catalán, Salvador Illa, que el año pasado rompió con la tendencia de sus antecesores y sí acudió al acto del Congreso tras 15 años sin representación institucional catalana.

En esta ocasión, sin embargo, no estuvo presente, ya que tiene una intensa agenda en Cataluña para hacer un seguimiento de la situación de la peste porcina africana en esta región. Cabe recordar que Illa inició el viernes pasado una gira por México y no la suspendió pese a conocerse los primeros casos de peste porcina africana, sino que hizo el seguimiento de manera telemática. Este fue muy criticado por la oposición, con quien ayer se midió en un cara a cara durante la sesión de control en el Parlament.

El lehendakari, Imanol Pradales, tampoco viajó a Madrid, como es habitual en los presidentes del País Vasco y dirigentes del PNV. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, no asistirá por motivos de agenda, y es que está volcada en su campaña de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Por su parte, el riojano Gonzalo Capellán se quedó en su región para inaugurar las Ferias de la Concepción 2025 en Santo Domingo de la Calzada y visitar la 35ª edición del Mercado del Camino.

En cambio, los presidentes de Baleares, Marga Prohens; Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; Asturias, Adrián Barbón; Castilla-La Mancha; Emiliano Garcia-Page; Navarra, María Chivite; País Vasco, Imanol Pradales; Canarias, Fernando Clavijo; y Melilla, Juan José Imbroda; se ausentaron de la cita sin tener compromisos en su agenda pública.

En lo que respecta a los partidos, Vox, como en años anteriores, no participó en este acto en el Congreso. La novedad de este año es que no acudió ni siquiera al izado de bandera, al que sí solían ir. El partido justificó su ausencia destacando que no comparte espacio con un Gobierno «instalado en la corrupción y la ilegitimidad». ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG, partidos nacionalistas y socios del Gobierno, tampoco asistieron.