Juanma Moreno defiende la Constitución frente a «la anarquía» y pide recuperar el espíritu de la Transición

El presidente de Andalucía es de los pocos dirigentes autonómicos que acuden a la celebración por el 47º aniversario de la Carta Magna y tiene claro qué apartado reformaría

Juanma Moreno, junto a Díaz Ayuso y Núñez Feijóo, a su llegada al acto institucional por el Día de la Constitución
José María Aguilera

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido de los pocos dirigentes autonómicos que han acudido este sábado a la recepción del Congreso por el 47º aniversario de la Constitución. Más de dos tercios de los presidentes se han ausentado ... y sólo han acudido Juanma Moreno, Isabel Díaz-Ayuso, de la Comunidad de Madrid; Fernando López Miras, de Murcia; Jorge Azcón, de Aragón; Juanfran Pérez Llorca, recién nombrado en la Comunidad Valenciana; y el de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

