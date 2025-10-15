La izquierda rechaza ahora el pleno del Parlamento andaluz sobre sanidad que volvió a pedir hace dos semanas

De esquizofrenia podría tildarse la situación que se ha dado este miércoles en la junta de portavoces del Parlamento andaluz.

Porque la izquierda, los grupos del PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía, se han opuesto a la celebración de un pleno monográfico sobre sanidad ... pese a que era una vieja reivindicación que llevaban años haciendo, la última vez hace solo unos días, tras la crisis de los fallos del programa del cribado del cáncer de mama.

El pleno se celebrará la próxima semana, el día 22, a iniciativa del nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz. De hecho ha sido la primera medida que ha anunciado el nuevo responsable sanitario tras su confirmación en el cargo por parte del presidente de la Junta durante su comparecencia en San Telmo.

Pues bien ese pleno, que la izquierda lleva pidiendo de forma insistente desde hace tiempo, ha contado con el voto en contra de PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía en la junta de portavoces. El voto favorable del PP, al que también se ha sumado Vox, ha permitido la realización del pleno. «¿Si yo me opusiera ahora al pleno que llevan dos años pidiendo insistentemente no saldría adelante?», ha preguntado el portavoz del PP, Toni Martin, antes de votar la iniciativa que, obviamente sale adelante. "Voy a votar a favor para que no hagan el ridículo", ha dicho.

Orden del día

El pleno, en el que el Gobierno dará explicaciones sobre la crisis del cribado del cáncer de mama, comenzará a las 16,00 horas del 22 de octubre con el debate de totalidad del proyecto de Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al que los grupos del PSOE-A y Por Andalucía han registrado enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución al Consejo de Gobierno.

A continuación se llevará a cabo el referido debate general sobre la situación de la sanidad andaluza, que centrará el contenido del Pleno durante el resto de la jornada del miércoles y que comenzará con la intervención del Consejo de Gobierno --representado a través del nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz--, por un tiempo máximo de 20 minutos.

Tras esta primera intervención será el turno de los grupos parlamentarios, de menor a mayor representación, por máximo de diez minutos cada uno de ellos. El Consejo de Gobierno contará con un nuevo turno de 20 minutos, y los grupos parlamentarios con otro turno de cinco minutos.

Cerrará el debate el consejero de Sanidad por otro turno de diez minutos, tras lo que se abrirá un plazo de una hora para la presentación de propuestas de resolución, que serán defendidas por los grupos parlamentarios de menor a mayor representación por tiempo máximo de cinco minutos, sin que sea posible reabrir el debate, de forma que la primera jornada del Pleno se cerrará con las votaciones de totalidad del proyecto de Ley y de las propuestas de resolución.