La izquierda rechaza ahora el pleno del Parlamento andaluz sobre sanidad que volvió a pedir hace dos semanas

El debate se celebrará la próxima semana a iniciativa del nuevo consejero de Sanidad. PSOE, Por Andalucía y Adelante votan en contra

Antonio Sanz anuncia un debate sobre sanidad en el próximo pleno del Parlamento andaluz

Una imagen de la junta de portavoces
Una imagen de la junta de portavoces ABC
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

De esquizofrenia podría tildarse la situación que se ha dado este miércoles en la junta de portavoces del Parlamento andaluz.

Porque la izquierda, los grupos del PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía, se han opuesto a la celebración de un pleno monográfico sobre sanidad ... pese a que era una vieja reivindicación que llevaban años haciendo, la última vez hace solo unos días, tras la crisis de los fallos del programa del cribado del cáncer de mama.

