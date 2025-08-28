Inmaculada Nieto se descarta como candidata a la Junta de Andalucía: «No es lo razonable ni lo que espero que suceda»

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto (IU), ha admitido este jueves que no prevé repetir como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía en la coalición en la que se integre Izquierda Unida en las próximas elecciones andaluzas, previstas para el próximo año 2026, si bien no ha descartado del todo esa posibilidad y ha explicado que «la mesa de partidos» que trata de reeditar una coalición como la de Por Andalucía para dichos comicios está trabajando en cuestiones como esa.

«No es lo razonable ni lo que yo espero que suceda», ha respondido Inma Nieto en una entrevista en Canal Sur Radio, al preguntarle si ella va a ser la candidata de la coalición en la que se integre IU en los próximos comicios, repitiendo así la experiencia que protagonizó en la cita electoral de junio de 2022, en la que ella fue la cabeza de lista de Por Andalucía, marca que en aquella cita integró a seis formaciones de izquierda, entre las que figuraban Podemos, IU y Más País Andalucía.

Al abordar la cuestión de la candidatura de la coalición que conformen fuerzas de izquierda para las próximas elecciones andaluzas, Inma Nieto ha indicado que «en eso está la mesa de partidos ocupada», y ha precisado que desde el grupo parlamentario Por Andalucía «no nos metemos en esas decisiones».

Dicho esto, ha opinado que «no es lo razonable» que ella repita como candidata, «ni lo que yo espero que suceda», ha añadido para matizar a continuación que, no obstante, no quería «dar una respuesta rotunda de la que luego» se «tuviera que desdecir». «Pero en principio yo creo que la etapa trae cambio, y que entre esos cambios estará también la persona que opte a ser candidata», ha agregado la parlamentaria de IU, quien en ese sentido ha admitido que puede estar viviendo su «última etapa» como portavoz de ese espacio a la izquierda del PSOE, una confluencia para la que, por otro lado, desea que tenga «un futuro muy prometedor».