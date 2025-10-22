La infracción que te dejará sin puntos: 4 multas nuevas que te harán perder el carnet en una semana

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha endurecido sus sanciones por algunas de las infracciones más frecuentes al volante, con propósito de reducir la siniestralidad, mortalidad y reforzar la seguridad en las vías.

Prácticas tan comunes entre los conductores como ir circulando con ... el móvil, arrojar objetos a la vía o adelantar a un ciclista sin dejar la distancia de seguridad pueden suponer la pérdida de hasta el doble de puntos.

La primera de ella, sujetar el móvil con la mano mientras vas conduciendo conlleva la pérdida de seis puntos. A su vez, esa misma cantidad de puntos es la pena por arrojar a la vía o sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes como colillas, papeles o obstáculos. De tres a seis puntos También, adelantar a un ciclista sin dejar la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros está castigado con una penalización de seis puntos, al igual que las dos prácticas anteriores. Por último, conducir bajo la presencia de drogas o alcohol en el cuerpo puede ser delito y conlleva la pérdida de entre 4 y 6 puntos.

