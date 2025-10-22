Suscríbete a
ABC Premium

La infracción que te dejará sin puntos: 4 multas nuevas que te harán perder el carnet en una semana

Algunas de ellas han pasado de la pena de 3 puntos a los 6 puntos

El 45% de las multas por invadir el carril bus en Sevilla se ponen en el de Plaza de Armas

Vehículos circulando por la carretera
Vehículos circulando por la carretera Jaime García

S.I.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha endurecido sus sanciones por algunas de las infracciones más frecuentes al volante, con propósito de reducir la siniestralidad, mortalidad y reforzar la seguridad en las vías.

Prácticas tan comunes entre los conductores como ir circulando con ... el móvil, arrojar objetos a la vía o adelantar a un ciclista sin dejar la distancia de seguridad pueden suponer la pérdida de hasta el doble de puntos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app