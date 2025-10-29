Suscríbete a
ABC Premium
El tiempo
Sevilla, en alerta naranja por fuertes lluvias: estas son las peores horas
Última hora
La Junta desmiente la suspensión de clases por la alerta naranja

El narco marca el Guadiana con la muerte de un guardia portugués en una colisión con una lancha

Un agente murió y otros tres resultaron heridos en una colisión con una lancha

Muere un cabo de la Guardia Nacional portuguesa tras embestir los narcos su embarcación cerca de Huelva

Embarcación de la Guardia Nacional de Portugal
Embarcación de la Guardia Nacional de Portugal EP
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El narco tiñó en la noche del lunes las aguas del Guadiana de sangre. Un cabo de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal falleció y otros tres resultaron heridos en un trágico accidente en la zona de Alcoutim, durante una persecución en la ... que también participó la Guardia Civil, ya que la lancha de los narcos entró en Huelva. La colisión se produjo en la frontera entre los dos países.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app