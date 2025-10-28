Suscríbete a
Muere un cabo de la Guardia Nacional portuguesa tras embestir los narcos su embarcación cerca de Huelva

La colisión se ha producido esta pasada madrugada en Alcoutim, en la frontera entre Portugal y España

Foto de archivo de una incautación de hachís de la GNR en el Guadiana
Foto de archivo de una incautación de hachís de la GNR en el Guadiana H24

S.A.

Sevilla

Un agente de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal ha muerto y otros tres han resultado heridos en la noche de este lunes en un trágico accidente ocurrido en el río Guadiana, en la zona de Alcoutim, durante una operación contra ... el narcotráfico.

