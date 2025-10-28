Un agente de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal ha muerto y otros tres han resultado heridos en la noche de este lunes en un trágico accidente ocurrido en el río Guadiana, en la zona de Alcoutim, durante una operación contra ... el narcotráfico.

Según recogen varios medios lusos y ha podido confirmar Huelva24, la colisión se produjo cuando una embarcación de la Unidad de Control Costero de la GNR perseguía a una narcolancha sospechosa de transportar drogas desde el norte de África hacia Europa. Durante la maniobra de persecución, ambas embarcaciones chocaron, lo que provocó un incendio a bordo.

El impacto causó la muerte de uno de los agentes y heridas de diversa consideración a tres miembros más de la unidad. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras que las fuerzas de seguridad portuguesas y españolas activaron un operativo conjunto para localizar a los ocupantes de la embarcación sospechosa.

Operación en la frontera

La colisión ha tenido lugar en la frontera entre Portugal y España. Fuentes cercanas a la investigación señalan que la lancha perseguida formaba parte de una de las rutas habituales utilizadas por las redes de narcotráfico para introducir hachís desde Marruecos hasta las costas del Algarve y el suroeste de España, utilizando el cauce del Guadiana como vía de entrada.

Las autoridades portuguesas han abierto una investigación, pero por el momento no hay detenidos.