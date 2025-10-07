Suscríbete a
ABC Premium

El PSOE rechaza en Europa convertir en 'eurodelito' la violencia del narco

La eurodiputada Idoia Medina comparó la violencia que sufren los policías con la de los sanitarios o la de los conductores de transporte público

La UE evaluará que la violencia de los narcos se considere 'eurodelito'

Qué es un 'delito europeo' y cómo actúa la UE contra ellos

Homenaje a los agentes asesinados en Barbate
Homenaje a los agentes asesinados en Barbate Archivo
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El PSOE está en contra de que las agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sean un delito europeo. «Nosotros no estamos de acuerdo», señaló en el Parlamento Europeo la diputada socialista Idoia Medina, después de que el PP presentara a estudio ... una directiva que, como adelantó ABC, está encaminada a proteger a los agentes de peligros mortales como la violencia de los narcos. Un problema que en Andalucía se cobró dos vidas en Barbate, jubiló a otro agente en Málaga y tiene una larga lista de damnificados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app