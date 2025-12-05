Suscríbete a
Dos detenidos tras el desmantelamiento de un «punto negro» de venta de droga junto a la Plaza de Toros en Huelva

Los traficantes contaban con una vivienda que hacía de punto de venta, y una segunda para el almacenaje y su posterior reposición en el «fumadero»

Operación de la Policía Nacional en la calle Ayamonte de Huelva
S.A.

Sevilla

La Policía Nacional de Huelva ha desmantelado un activo «punto negro» de menudeo de venta de sustancias estupefacientes situado en la calle Ayamonte, en las inmediaciones de la Plaza de Toros, de la capital el cual presentaba un «alto nivel de actividad» y generaba ... «una gran alarma social» por la «notable inseguridad» en la zona. Los agentes han detenido a dos personas, así como se han intervenido diversas cantidades de cocaína, heroína y marihuana, dispuestas en dosis para su venta, así como dinero en efectivo y útiles.

