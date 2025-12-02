Suscríbete a
Investigan la muerte de un hombre tras precipitarse desde un edificio en Matalascañas

Los primeros indicios apuntan a que la víctima cayó al vacío cuando intentaba acceder a una vivienda para robar

Una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 abc
Álvaro Gayán Queralt

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer la muerte de un hombre que apareció sin vida en la noche de este domingo en las inmediaciones del Edificio Delfín, en la urbanización de Matalascañas, perteneciente al término municipal de Almonte (Huelva). Los primeros indicios ... apuntan a que el fallecido podría haberse precipitado al vacío mientras intentaba cometer un robo con escalo.

