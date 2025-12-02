Investigan la muerte de un hombre tras precipitarse desde un edificio en Matalascañas

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer la muerte de un hombre que apareció sin vida en la noche de este domingo en las inmediaciones del Edificio Delfín, en la urbanización de Matalascañas, perteneciente al término municipal de Almonte (Huelva). Los primeros indicios ... apuntan a que el fallecido podría haberse precipitado al vacío mientras intentaba cometer un robo con escalo.

Según fuentes del Instituto Armado, el aviso se recibió a última hora de la noche, cuando se alertó de un posible robo con fuerza en una vivienda de la zona. Al desplazarse los agentes, localizaron el cuerpo sin vida de una persona en las proximidades del edificio.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha confirmado que la llamada de alerta se produjo en torno a las 23:20 horas, informando de que una persona se había caído desde una gran altura. Los sanitarios movilizados solo pudieron certificar el fallecimiento a su llegada.

La Guardia Civil ha iniciado un procedimiento judicial para determinar las circunstancias exactas del suceso y continúa con las diligencias de investigación. Aunque la hipótesis principal señala que el hombre habría caído mientras intentaba acceder a una vivienda, los agentes trabajan para esclarecer completamente lo ocurrido.