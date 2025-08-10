Homenaje a Blas Infante entre el sueño de la «Patria andaluza» y la Memoria democrática

Los partidos con presencia en el Parlamento de Andalucía, salvo Vox, han acudido este domingo al kilómetro 4 de la antigua carretera de Sevilla a Carmona, hoy denominado Nudo de la Gota de Leche, escenario donde en esta jornada se ha conmemorado el 89 aniversario del fusilamiento de Blas Infante, padre de la Patria andaluza, acto que organiza la fundación que lleva su nombre.

Una jornada para la evocación de su figura de Blas Infante, como hace también en el Parlamento de Andalucía en julio para rememorar su nacimiento, en este 2025 el 140 aniversario de ello, que propicia el lanzamiento de mensajes políticos dispares.

El Partido Popular ha reivindicado la Andalucía actual como «tierra de progreso» de la mano del presidente de la Junta de Andalucía y líder de este partido, Juanma Moreno.

Símbolo

Frente a este argumento el bloque político de la izquierda, representada por el PSOE de Andalucía, Podemos Andalucía, Izquierda Unida Andalucía y Adelante Andalucía. Los socialistas andaluces han situado la figura de Blas Infante como «símbolo» del desmantelamiento de las políticas de Memoria democrática por parte del Gobierno andaluz.

IU Andalucía ha remarcado que se trata de «un acto andalucista cargado de futuro»; Podemos Andalucía ha sostenido que la figura de Infante y su legado «están más vivo que nunca» y Adelante Andalucía ha planteado que «tenemos clarísimo que hay que seguir reivindicando Andalucía».

El secretario de Formación del PP de Andalucía y diputado autonómico, José Ricardo García, ha remarcado en sus declaraciones a los medios que «Andalucía es una tierra de progreso. Estamos invirtiendo más que nunca en sanidad, más que nunca en educación, más que nunca en políticas sociales. Y eso es andalucismo».

«Eso es apostar por el futuro de los andaluces. Y apostar por la unidad y por la igualdad era la realidad del sueño de Blas Infante. Y por supuesto, esa realidad es la que se está consiguiendo con el gobierno de Juan Manuel Moreno», ha apostillado el dirigente del PP-A.

Reparación

El secretario de Turismo del PSOE-A, Francisco Javier Fernández, ha sostenido este domingo que la figura de Infante se ha convertido en un «símbolo del desmantelamiento» de la Memoria Democrática en Andalucía a manos del actual Gobierno andaluz que, desde que llegó el Partido Popular a la Administración autonómica, «se propuso desmantelar toda la estructura de Memoria Democrática».

Fernández ha reivindicado la postura del PSOE-A, «al lado de las víctimas de la represión franquista» que, al igual que el Padre de la Patria andaluza, aún no sabemos dónde están sus cuerpos. En este sentido, el socialista ha enfatizado que su partido siempre pedirá «verdad, justicia, reparación y, sobre todo, no repetición».

Ha destacado la figura de Blas Infante en el 89 aniversario de su asesinato «a manos del fascismo», a quien ha sumado otra figura universal, como Lorca, que «simbolizan a todas esas víctimas del franquismo y la represión franquista».

Fernández ha sostenido que el PP esté entregando a la ultraderecha los «hechos de la Memoria Democrática», provocando un «desmantelamiento progresivo», además en un momento de «tensiones sociales tan grandes como el actual», y de las que ha puesto como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Sevilla, donde «han acabado con toda la Memoria Democrática».

Legado

De su lado, la coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha sostenido que «la figura de Blas Infante y su legado está más vivo que nunca», convencida de que el padre de la Patria andaluz representa «la dignidad del pueblo andaluz, el orgullo de sentirnos andaluces y la libertad del pueblo andaluz a elegir su propio camino».

Martínez ha contrapuesto a Infante con la gestión actual que encabeza Juanma Moreno, que ha retratado «esquilmando nuestros servicios públicos, la sanidad pública, la educación, la dependencia, que son los pilares fundamentales de lo que es Andalucía».

La líder de Podemos Andalucía ha instado a que «contra eso es contra lo que tenemos que luchar», con la premisa de que «defender Andalucía es defender los servicios públicos y que Andalucía sea una tierra para todos y todas los andaluces, no solamente para beneficio de las grandes fortunas y las grandes empresas como lo está haciendo Moreno Bonilla».

«Y también lo hace además para contentar al PP de Génova y de Feijóo y ganarse puntos quizás con Feijóo, pero no para gobernar para la mayoría de los andaluces y las andaluzas», ha remachado su reflexión.

«Tierra de paz»

El responsable de Política Institucional de IU Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, ha afirmado que «gritando ¡Viva Andalucía Libre! es un acto andalucista cargado de futuro», mientras que ha argumentado que «hablar de andalucismo es hablar de resistencia al fascismo en estos tiempos», y por ello ha planteado «hablar de defensa de los servicios públicos, de sanidad, de educación, de empleo y de Andalucía como una tierra de paz».

«Este acto de homenaje a Blas Infante es un acto de memoria histórica y democrática, de condena de lo que fue la represión franquista, de un vil asesinato del padre de la patria andaluza. Pero también estamos un año más aquí, en este acto, gritando ¡Viva Andalucía Libre!», ha asegurado.

La diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía Begoña Iza ha afirmado que «hoy, 89 años después del asesinato por los fascistas de Blas Infante, desde Adelante Andalucía tenemos clarísimo que hay que seguir reivindicando Andalucía», por cuanto ha apostado por reaccionar «frente a la ultraderecha que está atacando todo lo que no sea su idea homogénea, su idea uniforme de lo que es Andalucía».