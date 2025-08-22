Quiero tener un castillo como el de La Calahorra: varios pueblos de Granada piden ayuda pública para arreglar los suyos

Foto desde lo que queda del castillo de La Peza, donde se observa algún resto abajo y a la derecha

Láchar, Lanjarón, Montefrío, Moclín, La Peza, Colomera... La provincia de Granada tiene bastantes castillos, algunos bien conservados y otros directamente en ruinas. Desde finales de julio, uno de los más emblemáticos, que estuvo siempre en manos privadas, ha pasado a ser público y visitable gracias a una gestión de la Diputación, que ha pagado 6.5 millones a sus propietarios para que se deshagan del inmueble.

Curiosamente, ahora son varios los pueblos de Granada que han pedido al organismo provincial que les subvencione el arreglo de sus castillos y fortalezas, que a diferencia del de La Calahorra son de propiedad municipal. Los casos concretos no se han especificado -eso podrá hacerse dentro de dos meses, tras «cribar» las numerosísimas solicitudes de ayuda pública, unas doce mil en total para actuaciones de lo más diversas. Pero el detalle llama la atención.

La Diputación ha especificado que esas 11.951 peticiones aspiran a recibir fondos del Plan de Concertación Local 2026-2027, que prevé una inversión de más de 29 millones en transferencias directas a los ayuntamientos, canalizadas a través de más de ochenta programas de asistencia técnica, económica y material.

Los programas abarcan ámbitos tan diversos como obras, ciclo integral del agua, urbanismo, medio ambiente, fomento rural, empleo, gestión energética, administración electrónica, bienestar social, igualdad, juventud, deportes, emergencias, consumo o patrimonio municipal.

Dentro de este último apartado, entre las novedades del bienio 2026-2027 destacan los programas para la conservación de castillos y fortalezas y su incorporación a rutas patrimoniales, así como nuevas herramientas de gestión municipal como la relación de puestos de trabajo o el registro de animales de compañía.

El diputado de Asistencia a Municipios, Eduardo Martos, ha subrayado que esta alta participación «refleja la confianza de los ayuntamientos en la Diputación, que trabaja desde la escucha y dando la mano a cada municipio, especialmente a los más pequeños y con menor capacidad técnica, para que puedan impulsar sus propias políticas públicas».