Lola Índigo montará una feria en Granada en mayo con casetas, atracciones y mucha música: fecha y entradas

Lola Índigo anunció en septiembre, durante un concierto en Madrid, que se tomaría un descanso temporal de la música porque estaba «agotada mentalmente» tras siete años de trabajo ininterrumpido. Sin embargo, tras meses alejada de los escenarios, la artista granadina ha preparado su ... regreso con un proyecto muy especial.

Ese retorno llegará en mayo de 2026, fecha en la que Lola Índigo volverá a vibrar en directo con un evento único en su tierra natal. Y es que la cantante ha anunciado la puesta en marcha de GRX La Feria (nombre que hace referencia a su primer álbum musical), un festival que combinará conciertos, casetas y atracciones.

Fecha y entradas para GRX La Feria, de Lola Índigo

Ese gran regreso de Lola Índigo, por medio de GRX La Feria, tendrá lugar el 30 de mayo de 2026, cuando el recinto del Cortijo del Conde, el mismo que acoge el Granada Sound, se transforme por completo para albergar su festival. La artista quiere convertir este espacio en una especie de feria andaluza, con casetas, zonas de comida, atracciones y un ambiente festivo que rinda homenaje a su tierra. Junto a ella, subirán al escenario varios de los nombres más destacados del momento, muchos de ellos vinculados al ámbito musical granadino. Además, el evento contará con IlloJuan y Spok Sponha como presentadores.

Aristas confirmados para GRX La Feria, de Lola Índigo Pepe y Vizio

Yung Beef

La Zowi

Zayko

Vera GRV

Chico Blanco

Sita

Las entradas para GRX La Feria están disponibles desde las 12.00 horas el viernes 5 de diciembre, a través de la página web oficial de Lola Índigo.

Entradas para GRX La Feria, de Lola Índigo Ticket GRX Alhambra (140 euros): incluye acceso a zona VIP (Barra y baños exclusivos de esta zona) y acceso al Lateral Stage. Movimiento libre entre Lateral Stage y Zona VIP. Acceso a todo el recinto del festival.

Ticket GRX Abaycin (100 euros): incluye acceso a zona VIP (Barra y Baños exclusivos de esta zona). Acceso a todo el recinto del festival.

Ticket GRX Al Andalus (55 euros): incluye acceso a zona general de pie. Acceso a todo el recinto del festival.

Para quienes no puedan asistir presencialmente, también podrán vivir el festival ya que será retransmitido en streaming.