Lola Índigo montará una feria en Granada en mayo con casetas, atracciones y mucha música: fecha y entradas

La artista granadina pone en marcha un proyecto muy especial en su tierra meses después de anunciar que se tomaría un respiro

Cartel de la feria que Lola Índigo montará en Granada en mayo de 2026
Cartel de la feria que Lola Índigo montará en Granada en mayo de 2026
Lola Índigo anunció en septiembre, durante un concierto en Madrid, que se tomaría un descanso temporal de la música porque estaba «agotada mentalmente» tras siete años de trabajo ininterrumpido. Sin embargo, tras meses alejada de los escenarios, la artista granadina ha preparado su ... regreso con un proyecto muy especial.

