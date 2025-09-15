Lola Índigo aclara su retirada de la música: «Bajar el ritmo no significa abandonar»

La cantante Lola Índigo actúa durante el 15º aniversario del Coca Cola Music Experience, en el Iberdrola Music, a 13 de septiembre de 2025, en Madrid

Tras la reciente ola de rumores sobre su retirada temporal, Lola Índigo ha querido aclarar su situación y tranquilizar a sus fans. La cantante, conocida por éxitos como Ya no quiero ná o Mujer bruja, aseguró este domingo a través de un post en Instagram que «tomarse un break para cuidar tu salud mental, descansar y disfrutar de tu familia no significa retirarse. Bajar el ritmo no significa abandonar».

La artista había sorprendido hace unos días durante su actuación en el Coca Cola Music Experience 2025 en Madrid al anunciar que se tomará un descanso de la música tras un año especialmente complicado. «Quería decirlo porque llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente. Esto es el sueño de mi vida, y para estar aquí como Dios manda necesito un break», confesó ante un público entregado.

Este año ha estado marcado por varios desafíos, entre ellos la reubicación de uno de sus conciertos en Madrid, que originalmente iba a celebrarse en el Santiago Bernabéu y finalmente tuvo que trasladarse al Metropolitano. A pesar de los obstáculos, Lola Índigo agradeció a sus seguidores su apoyo incondicional: «Si no fuera por vosotros, no estaría aquí», aseguró.

Post de Instagram de Lola Índigo en el que aclara los motivos de su retirada temporal Instagram

El concierto del viernes contó además con la presencia de tres invitadas especiales: María Becerra para interpretar Discoteka, La Zowi para Yo tengo un novio y Bola Rebola para animar al público con La Santa, en una noche llena de energía y emociones compartidas.

Con este mensaje, Lola Índigo deja claro que su pausa no es una despedida definitiva, sino un necesario respiro para cuidar de su bienestar y disfrutar de la vida más allá de los escenarios.