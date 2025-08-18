El homenaje anual a Lorca en Alfacar reivindica a un poeta «más vivo y presente que nunca»

Puede parecer una contradicción teniendo en cuenta que murió hace 89 años, pero es la conclusión a la que llega la Diputación Provincial de Granada, que ha vuelto a homenajear al poeta en el aniversario de su trágica desaparición. La conclusión es ésta: «Federico García Lorca está más vivo y más presente que nunca«.

En Alfacar, donde un parque público que lleva su nombre y mantiene viva su memoria, la institución provincial ha rendido homenaje al escritor y, por extensión, a todas las víctimas de la Guerra Civil española. En la noche del domingo 17 de agosto, ese acto, un habitual en el verano granadino, ha estado organizado un año más por la Diputación. De su presidente, Francis Rodríguez, es la frase del párrafo anterior, con la que ha recordado la perenne vigencia de su figura y su obra.

Rodríguez se ha referido a García Lorca como «el poeta más universal» y también como un hombre que fue asesinado «en su momento más lúcido«. Ha incidido también en que sigue siendo »el mejor embajador de Granada«, de su poesía, su teatro y su cultura en general.

El dirigente provincial se ha comprometido a seguir impulsando el Patronato Lorca, dirigido desde el pasado mes de marzo por el arabista, investigador y escritor Juan Castilla Brazales, presente en el acto. Mantener e impulsar el legado de Federico García Lorca ha sido, es y será el objetivo, ha remarcado Francis Rodríguez.

El homenaje ha tenido un invitado sorpresa: la lluvia ha impedido la actuación de Estrella Morente. La cantaora granadina, cuya familia ha estado siempre muy vinculada con el poeta -su padre, Enrique Morente, grabó 'Omega', un disco rompedor con textos suyos- ha afirmado que siente a Lorca «como un tío, como un abuelo, como alguien muy cercano a quien quiero mucho. En casa se le ha querido siempre mucho«.

Ha recordado, en ese sentido, que su padre «era un enamorado también de Federico, de la manera de caminar en la vida, de cómo él era de elegante y de natural con el pueblo, y creo que estaría orgulloso de que los Morente estén aquí homenajeando a su poeta preferido«.