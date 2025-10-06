Granada mete más presión a Jaén para que ayude al aeropuerto con el que comparte nombre
El presidente de la diputación granadina exhorta a su homólogo jienense a reunirse cuanto antes para que haya un «esfuerzo compartido» que atraiga nuevos vuelos
Granada advierte que su aeropuerto puede perder el nombre de 'Jaén' «si no colabora» en su promoción
Granada
Lo dijo hace cinco días en un acto público y a modo de reflexión; este lunes 6 de octubre lo ha hecho por escrito. El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez (PP) ha emplazado a su homólogo de Jaén, Francisco Reyes ... , Francisco Reyes (PSOE) a mantener una reunión para que haya un «esfuerzo compartido» en la defensa del aeropuerto Federico García Lorca, inaugurado en Granada en 1972 y que desde 2006 también lleva el nombre de Jaén.
En esa reciente reflexión, Rodríguez puso el acento en que si la provincia vecina «no comparte objetivos ni destina recursos», la nomenclatura conjunta no tiene sentido, de ahí que dejara en el aire la posibilidad de que el aeródromo, en el futuro, llevara únicamente el nombre de Granada.
Reyes contestó atacando a la Junta de Andalucía, institución en la que, al igual que en la diputación granadina, gobierrna el PP con mayoría absoluta. A juicio de Reyes, la administración provincial «sí ha apostado» por el aeropuerto, mientras que la Junta no ha dado «ni apoyo ni financiación», lo que, añadió, significa »otro ejemplo de discriminación hacia todo lo que suene a Jaén».
En su carta, Francis Rodríguez utiliza un tono neutro y le exhorta a «alcanzar un acuerdo que permita reforzar y aumentar la colaboración», entre las dos administraciones. Como telón de fondo están las conexiones internacionales, que han bajado ostensiblemente en las dos últimas décadas hasta el punto de que Granada sólo tiene vuelos directos ahora con Amsterdam (Países Bajos).
«Como bien conoce -escribe Francis Rodríguez- el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén constituye una infraestructura esencial para ambas provincias en su conjunto. Es por ello, el interés de esta diputación de tratar este importante asunto, tras la negociación abierta por parte de la institución granadina con varias compañías aéreas, a la mayor brevedad posible».
Y de paso, menciona la autovía
Con esa última frase, el presidente de la institución granadina se refiere a las negociaciones con compañías aéreas para establecer conexiones con Nantes (Francia) y Oporto (Portugal). En el primer caso, según se avanzó en septiembre, las conversaciones están «avanzadas» y podrían frutificar en un vuelo directo a partir de la primavera de 2026.
Rodríguez añade que «el esfuerzo compartido y la cooperación institucional deben primar para poder liderar de manera conjunta la mejora de esta infraestructura estratégica», por lo que reitera su disposición para «alcanzar un acuerdo que permita aumentar los recursos de manera compartida en beneficio de las provincias de Granada y Jaén».
En su misiva, el también presidente del PP de la provincia de Granada emplaza a Reyes a hablar en esa misma reunión sobre el futuro de la A-81, una autovía que unirá Granada, Jaén, Córdoba y Badajoz. Le recuerda, en ese sentido, que eso ya se lo solicitó en febrero de 2025, también por carta tras la que «no ha sido posible celebrar aún el encuentro», pese a que han pasado ocho meses.
«Dada la importancia de dicha autovía consideramos esencial que sumemos fuerzas para que su ejecución sea una realidad. Esta conexión no solo facilitará la vida diaria de nuestros ciudadanos, sino que generará nuevas oportunidades de desarrollo económico, turístico y social para nuestras provincias», finaliza Rodríguez.
