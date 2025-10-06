Suscríbete a
Granada mete más presión a Jaén para que ayude al aeropuerto con el que comparte nombre

El presidente de la diputación granadina exhorta a su homólogo jienense a reunirse cuanto antes para que haya un «esfuerzo compartido» que atraiga nuevos vuelos

Francis Rodríguez, presidente de la Diputación de Granada, en imagen de archivo
Francis Rodríguez, presidente de la Diputación de Granada, en imagen de archivo europa press
Granada

Lo dijo hace cinco días en un acto público y a modo de reflexión; este lunes 6 de octubre lo ha hecho por escrito. El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez (PP) ha emplazado a su homólogo de Jaén, Francisco Reyes ... , Francisco Reyes (PSOE) a mantener una reunión para que haya un «esfuerzo compartido» en la defensa del aeropuerto Federico García Lorca, inaugurado en Granada en 1972 y que desde 2006 también lleva el nombre de Jaén.

