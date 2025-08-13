Dos muertos en el choque frontal de una moto contra un coche en la localidad granadina de Almuñécar

En el accidente han intervenido agentes de la Guardia Civil de Tráfico

Un hombre y una mujer han perdido la vida en un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este miércoles 13 de agosto en la carretera N-340, a la altura de la localidad granadina de Almuñécar. Viajaban en una moto que chocó frontalmente con un coche.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, el siniestro se ha producido en el kilómetro 321 de la citada vía en torno a la medianoche, momento en el que se han recibido las primeras llamadas que alertaban de una colisión frontal entre un coche y una moto. Los avisos coincidían en indicar que los ocupantes de la moto habían resultado gravemente heridos.

Tras ser activado el protocolo habitual para estos casos, han sido avisados efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado dos equipos médicosy una UVI móvil, así como de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la vía.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado el fallecimiento en el siniestro de un hombre de 48 años y una mujer de 45, ocupantes de la moto. El accidente ha provocado el corte de la carretera en dicho punto kilométrico, aunque la situación se ha normalizado una vez retirado los vehículos siniestrados. No consta que haya habido heridos, al menos de gravedad, entre los ocupantes del coche.